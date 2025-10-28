ヴァイオリニストの高嶋ちさ子が２８日、テレビ朝日系「プラチナファミリー」で、パリのロケでパスポート入りのエルメスのポシェットを紛失した顚末（てんまつ）を振り返った。

高嶋は９月にインスタグラムでパリ滞在中にパスポートが入ったバッグを紛失したことを報告。９月１６日放送の「プラチナファミリー」でもこの騒動に「置き引きでもなんでもなく、自分で置いてきたっていう…ただの置き忘れ」と触れていた。

この日は、その顚末（てんまつ）が映像で放送された。高嶋は音楽プロデューサーの鷺巣詩郎氏のパリのマンションを訪問。鷺巣氏はパリに４件もの自宅を所有しており、高嶋はその中の２軒を訪問し、その後、インスタでバッグ紛失を報告していた。

もちろんそれを知ったスタッフは大慌て。「ちさ子さんが乗った車両、全部くまなく探すのと、立ち寄ったパン屋さんも」「ロケのことはいいんで。とにかく最優先。見つからない限り、お終いですよ、明日以降」と焦りまくるスタッフの声も録音されていた。

３時間スペシャルのロケ初日の出来事で、高嶋は「本当に申し訳ないことをした」と平謝り。するとスタッフの１人がロケの映像をくまなく確認し「これじゃないですか？」という決定的な瞬間を発見。鷺巣氏の２軒目のマンションで、ダイニングテーブルのイスの上に、高嶋がポシェットを外して置く姿がとらえられていた。

これにはスタジオのオリエンタルラジオ・藤森慎吾も「ほんとに置き忘れじゃん」とびっくり。すぐに鷺巣氏に連絡を取り、無事にパスポートは高嶋のもとに戻り、小泉孝太郎は「鷺巣さんのところで本当に良かった。外だったら絶対にない」とホッ。だが、実際は「鷺巣さんと２時間連絡取れなくて。（ロケで）疲れてお昼寝しちゃって。連絡とれなくて大変だった」と振り返っていた。