¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û¸÷»³±ÑÏÂ°ì¡¢Æó·³Åý³ç¥³¡¼¥Á¡¡Íèµ¨¤«¤é¥Ø¥Ã¥É·ó¥Á¡¼¥Õ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï£²£¸Æü¡¢¸÷»³±ÑÏÂ°ì¡¢Æó·³Åý³ç¥³¡¼¥Á·óÅý³ç¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡Ê£µ£¹¡Ë¤¬Íèµ¨¤«¤é°ì·³¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á·ó¥Á¡¼¥Õ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸÷»³»á¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡Ö¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀº°ìÇÕ¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÉôÌç¤òÎ©¤ÆÄ¾¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¡¢¸÷»³»á¤ÏÊá¼ê¤È¤·¤Æ¶áÅ´¡¢ÃæÆü¡¢µð¿Í¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¢²£ÉÍ¡Ê¸½£Ä£å£Î£Á¡Ë¤Ç¥×¥ì¡¼¡£°úÂà¸å¤ÏÀ¾Éð¡¢£Ä£å£Î£Á¡¢³ÚÅ·¤Ç¥³¡¼¥Á·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢£²£°£²£³Ç¯¤«¤é¥í¥Ã¥Æ¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£