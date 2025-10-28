＝LOVE、キュートな“オオカミ衣装”が話題「うたコン」生出演で人気曲「ラブソングに襲われる」披露
【モデルプレス＝2025/10/28】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEが10月28日、NHK総合『うたコン』（毎週火曜よる8時〜）に生出演。オオカミの耳をつけたキュートな衣装姿で、話題の新曲『ラブソングに襲われる』を披露した。
【写真】＝LOVE、透け感衣装から美脚披露
2月にリリースした楽曲『とくべチュ、して』が、ストリーミング累計8,600万回再生を突破し、さらにTikTokでの総再生回数でも20億回再生を突破するなど、多方面でバイラルヒットを記録中の＝LOVE。29日に出演したTBS系「CDTVライブ！ライブ！」に続き、今回はNHK総合「うたコン」に生出演し、今話題の新曲『ラブソングに襲われる』を披露した。
同曲は、10月8日に19thシングル表題曲として発売され、現在で累計40万枚を突破。ストリーミングにおいても自身最速となる約1ヶ月半で累計2,000万回を突破するなど、まさに人気絶頂の楽曲だ。番組では、メンバー全員が“オオカミの耳”を付けたスペシャル衣装で登場。間奏パートでは、野口衣織のソロダンスがバージョンアップし、“新スーパー衣織タイム”として披露された。出演後には、“オオカミの耳”衣装に関するコメントも含め、SNSでは盛り上がりを見せている。
＝LOVEは現在、史上最大動員数となる＝LOVE8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」を開催中で、今後は11月1日、2日に千葉県・LaLa arena TOKYO-BAY、11月15日、16日に愛知県・IGアリーナ、11月22日、23日に北海道・北海きたえーる、12月23日、24日に大阪府・大阪城ホールでの開催を控えている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆＝LOVE、“スペシャル衣装”が話題に
