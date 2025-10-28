子どもが寝るまで延々おしゃべり…親の本音「正直めんどくさい」に反響続々【ママリ】

「寝るまでずーっと話している」子どもへの対応が正直めんどくさい…親の本音にさまざまな声

子どもにまつわる体験でモヤモヤした、悩みを抱えた…というエピソードはありませんか？アプリ「ママリ」でも、子育てシーンでの悩み・モヤモヤ等のエピソードがたくさん投稿されています。この記事では、子どもに関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

＠ママリ

（前略）

もうすぐ2歳8ヶ月になる息子です。



毎日保育園から帰って来てから、

家の中で寝るまでずーーーーーーーーーっと

喋っています😂



うるさいなとたまに思うくらい喋っています。



一人遊びしてくれてるときなら全然いいんですが、

夕食準備や後片付けなど、家事してるときに話しかけられても、めんどくさい、とたまに思うことも…💦

ちゃんと、笑顔で対応はしていますが😂



10年後とかにはそんな話しかけてこなくなるのかな、

とか思うと、今が可愛くてしょうがないときもあります。



方言喋ってたりすると、笑えてきたり🤣

実家や義実家に行くと、口数少なくなります😂



皆さんのお子さんはどうですか？ 出典：

qa.mamari.jp

話すことができるようになると、よく話す子、寡黙な子、恥ずかしがり屋の子など、いろんな個性が表れてきますよね。どのようなタイプでも素敵な個性ですが、いつも一緒にいる親にとっては、成長の喜びだけじゃないことを思ってしまうこともあるかもしれませんね。



この投稿を見たママリユーザーからは下記のようなコメントを寄せられました。

うちの子は3才になる直前まで単語ゼロ。その割に自己主張はしっかりしていて、何かをずーっとアピールしてしゃべって来るので察するのが大変でした😓

3才1ヶ月目前で最近急に単語が増えてきて、60語以上は出てます。今日あたりは「ケーキ ふわふわ」等2語文チックなものが出てきました。



とはいえまだまだまだわからないものだらけ。一日中連想ゲームしてるみたいで、ものすごく疲れます😓早く日本語でスムーズに会話がしたいです。 出典：

qa.mamari.jp

うちも口から生まれたんじゃないかって位止まることなくずーっと喋ってます😂私の口癖もマネして喋るし、なんなら私の父の言葉もマネして喋るので吹き出します🤣

「ママちょっとやっちゃいたい事あるからテレビ見て待っててくれる??」と言って子供の好きな番組を見せてる間にやることやっちゃおうと思っているのにその間の３０分ですら「ねぇ、ママ～」って喋ってきます（笑）一人遊びしてる時もなにかになりきってるのかすっと喋ってます😅 出典：

qa.mamari.jp

上の子は適度に空気が読めるようになってきて、忙しい時は待ってくれるようになりましたが、下の子はエンドレストークです、、、



めっちゃ方言丸出しで、よくわたしの言葉遣いとかもコピーしてくるので吹きます🤣

あと、話に合わせて表情がくるくるくるくる変わって面白すぎます😂

目をかっぴらいて話してたかと思うと困り顔でメソメソし出したり、急にニコニコしだしたり…

もはや顔芸です✨



めんどくさくても、今しっかり話を聞いてあげることで、小学校上がった時くらいに出てくる友達付き合いの相談や、不安に思ってることなど、言いにくいことでも話せる間柄になれると思います！

親子だからという理由だけでは、子ども側は遠慮して言い出せないことも多々あるので！



しんどい気持ちすごくわかるし、家事片手間に相槌程度の返事しかできないことに罪悪感もあるかもしれませんが、それで充分です。

いつもお疲れ様です✨ 出典：

qa.mamari.jp

寡黙過ぎるのも気になるし、話好きなのも気になる

ママリユーザーのコメントでは、話好きな子も、寡黙な子のエピソードもありました。



話ができるようになると、伝えられることがうれしいのか止まらなくなるようです。逆に寡黙な子は話さなくても意思はあるので、伝えたいことを親が察しなければならないこともある様子。



どちらにしてもちょっと親は疲れてしまうのが本音ですが、きっと今だけしかない子どもの姿としてとらえてあげたいですね。

転勤族、息子の登園しぶりに疲れ果て「怖い顔と言われてしまい…」イライラがつらい

©ママリ

転勤の多い職場に働く投稿者Mさんの夫。Mさんはこれまでもいく度か夫の転勤に合わせて引越しをしてきました。これまでも引越しに際し、いろいろな苦労はあったようですが、今回の引越しでは忙しさや子どもの登園渋りが重なり、気持ちが疲弊しています。

当方転勤族で、7月に引っ越してきました。知り合い親族おりません。

夫と結婚したときに全国転勤はある程度覚悟しており、転勤の都度会社を辞め、赴任先で新しい仕事を始めていました。

ただ今回の転勤は子どももそれなりに大きくなっていて、引越し前はあまり表に出していませんでしたが、特に上の子の転園後の行き渋りが激しく「行きたくない」「なんで前の園じゃないの？」「お友達がいやだ」「お腹痛いから行けないかもしれない」などと3ヶ月経っても毎朝この調子で本当にまいっています。

お腹痛いは精神的なところから来るのだろうなと。ストレスからか首やお腹を掻きむしる仕草も度々見られます。相当無理をさせているなと、苦しくなります。



また下の子はまだ新しい園にも馴染んでいますが、年頃からか構ってちゃんで、「ママ見て」「ねえ！」「ママとがいい！」と家事も進まず、朝も早くから起こされます。自由な性格なので、注意してもあまり響かずそれもまたストレスに。 出典：

qa.mamari.jp

転園して3か月が経とうとしている中で、子どもが今も園に慣れられず行きたがらないというのは保護者としては見ていてつらいですよね。



忙しい日はついイライラしてしまって、そのことにも自己嫌悪に陥ってしまいそうです。

夫は赴任先で新しい仕事と人間関係に毎日疲労しており、私の本音を吐露したところで困らせるだけでしょう。

引越し前の土地は縁もゆかりもなく、それでも何とか自分なりに人間関係を構築し仕事も育児も家事もやってきたと思っております。ようやくワーママとしても軌道に乗って、挑戦した社内試験も受かりこれからますます頑張ろうと思っていた矢先の転勤辞令でした。



「仕事行きたくない」と毎日のようにこぼす夫に、頑張って働いてくれていることに感謝する反面、そんなに嫌な仕事のために人間関係も仕事もリセットしてきた私や子どもの気持ちを考えたことがあるのかとイライラして最近はスルーしてしまいます。 出典：

qa.mamari.jp

Mさんの家庭は今、みんながそれぞれに精一杯の時間を過ごしているようですね。新しい職場での仕事に夫も疲れているようで、Mさんは不満の行き場がないこともしんどそうです。



Mさんは夫ががんばってくれていることは理解しつつ、それでも「自分や子どももがんばっているのに」という気持ちがぬぐえません。

心も体も疲れますが、毎週末は子どもをどこかに連れて行ったりごはんを食べさせないといけない。

1人になってゆーっくり何も考えずに休みたいです。

これもトイレに篭って書いています。外では下の子が「ママ一緒に遊ぼー」「1人だと寂しい」と大きい声で呼んでいます。上の子と夫は昼寝から起きてきません。

朝のぐずりにイライラして「あ〝ーーーーー」と表に出してしまったり、うまく表情が作れず無表情になりがちで「なんでそんなに怖い顔してるの？」と子どもに言われることもしばしば。良くないことですね。

前のところなら子供達に苦労を強いることもなかったし、ここまで悩むこともなかったなと自分が捨てたものに対して時々激しい未練が襲ってきます。ないものねだりです。



同じ転勤族の妻の方や、ワンオペの方、母業を毎日頑張られている皆様にアドバイスや経験談を聞かせてもらえたら励みになります🙇‍♀️ 出典：

qa.mamari.jp

新しい環境で毎日「なにか」を振り返ることもできず、渦の中にあるような時間を過ごしてMさんはとても疲れているようですね。



少しでもホッとできる時間が持てたり、「いろいろなことを考えないでいられる時間」があれば少しは違うのかもしれませんが、幼い子どもがいればそれもむずかしいのはよく分かります。



こうしたMさんのがんばりに、ママリユーザーからはどんな言葉が寄せられたのでしょうか。

温かい励ましの声が集まる

知り合いのいない土地で育児、家事、そして仕事と多忙な時間を過ごすMさんに、ママリユーザーからは温かい励ましの声が届きました。

物凄く頑張ってらっしゃると思います😭✨ 転勤についてきて、見知らぬ土地で生活するだけでも大変なのに子育てや加えてお仕事までしているなんて、本当に尊敬します！



見知らぬ土地に住んで誰の手も借りず育児や家事するのは、本当にメンタルすり減ることなんだなと今回実感しました。 ご無理なさらないように、応援しています😊 出典：

qa.mamari.jp

私も転勤族妻なので読んでいて胸が痛みました。転勤に対して前向きに考えていてもどうしても現実が重くのしかかってきますよね。



せっかく新しく人間関係を築いたのにまた0から。そして何度かそんなことを繰り返しているうちに、「いつかくる別れ」を意識しての関係作りをするようになってしまいました。初めの転勤のときは寂しくてたまらない、2回目は子どもが生まれて初めてできたママ友がたくさんでそれはそれは寂しく。3回目は無意識に別れを前提としたお付き合いをしていたようで、飲みに行ったり胸中明かしあったりとかなり仲良しになれましたが寂しさをあまり感じられずでした。

転勤族の大変さとてもよくわかります。主さんはお仕事もされているということで、何倍も大変だとお見受け致します。 出典：

qa.mamari.jp

お気持ち、すごく分かります🥹

知らない土地で2人の育児、登園拒否の対応、旦那の愚痴聞き、更にお仕事までなんて、本当に大変だろうと思いますし、このご状況なら心身共に疲弊してしまうのも無理ないと感じました😭



少しでも、ほっと休まる時間が作れると良いですね😌🙏

毎日 頑張っているMさんを応援しております🥰❤️✊ 出典：

qa.mamari.jp

家族が転勤の伴う仕事に就いているという人たちからは、同じ体験をした状況から痛いくらい気持ちが分かるという意見が寄せられていました。



そして、がんばるMさんへ労りと応援の気持ちも集まりました。本当に忙しく気持ちが落ち込んでしまう時、同じような経験をした人からの共感の声は励まされますよね。



Mさんのようにがんばる人に、温かい言葉や気持ちで寄り添える社会が広がるといいなと思います。

「小6の夏から勉強優先では遅い？」サッカーと中受の両立…小学生親の悩みにさまざまな声

©ママリ

やはり習い事と中学受験の両立は難しいものですか？

小1です。

中学受験を考えています。

現在はサッカーをしており、土日の練習だけでは足りないようなので平日も２日クラブへ通わせようと考えています。

でも我が家は受験を考えているため、いずれ遅くとも6年の夏くらいには一度離れなくてはならないのでは？と。。

それでは遅い場合も十分にありますよね。

ただ、本人は今のところサッカー選手になるのが夢なので、受験によってその夢を遠ざけることになるような気がして💦

かといってサッカーだけをやらせておくのは不安です。とても狭き門だと思うので、、。

両立は難しいですよね？

お子さんがスポーツをされており受験もされる方、どう考えていますか？😭 出典：

qa.mamari.jp

サッカーが大好きな小学1年生を育てるママの悩みです。中学受験を考えると、いつかはサッカーよりも勉強を優先せざるを得ない時期がくるかもしれません。一方、親として夢を持って頑張る子どもを応援したい気持ちもにじんでいます。



中学受験とサッカーの両立、どのようにするか難しい問題ですよね。

「小6からは遅すぎ」選択肢を広げることを勧める声も

サッカーと受験の両立について、アプリではさまざまな助言が寄せられました。

受験は絶対しなきゃいけないんですか？

サッカーしながら公立はダメなんでしょうか🤔



中受は6年の夏からの対策では一般的には遅すぎます💦

それまでご家庭でめちゃくちゃ対策してるなら別ですが、週4でサッカーだとたぶん難しいですよね、、💦 出典：

qa.mamari.jp

うちの子ではないんですか同じチーム(野球ですが)の子に受験した子がいます。

結果不合格でした。



6年生の夏って最後の大会なんですよね。

それに参加できないことを本人がどう思うか。

また、それに加えて不合格だった場合のメンタルをどうフォローするか。

夏の間だけでも缶詰め状態だったチームメイトはお母さん曰く家で大荒れだったそうです💦

たまには息抜きで練習に顔だしなって行ってましたが、なかなか現実的にはうまくいかず💦

親子揃って疲弊してましたよ😅 出典：

qa.mamari.jp

6年生までサッカーを続けていたら受験は難しいという現実的な声もあがりました。サッカーはチームスポーツだからこそ、周囲の子が試合に出ているなら出たいという思いがふくらむ可能性もあるでしょう。



親としてメンタルをサポートしていくのも、簡単ではないようです。



一方、投稿者さんのお子さんがまだ小学1年生という点に注目し、もう少し後で選択することを提案する声もありました。

中学受験させるなら、小４から塾通いが普通です！

なので週４でサッカーやって塾通いは無理ですね…

まだ小１なので、これから目一杯好きなサッカーやらせてあげて、３年生くらいで選択肢を与えればいいのでは？ 出典：

qa.mamari.jp

中学受験との両立は難しいとしても、本格的な塾通いをするにはまだ早い小学1年生。3年生ごろまでは思い切りサッカーをさせてあげた上で受験を判断するのも選択肢の一つですよね。



また、ご自身がサッカーをしていて受験を経験した方からのアドバイスもありました。

私がサッカーしてて、中受でした。

6年生の1年間は、土日は両方塾に行ってましたね。平日は別な塾へ。

中学のレベルにもよりますが、習い事＋塾は大分負担なので習い事は全て辞めましたね。

ただ中学受験も本人が行きたい！目指したい！とならなければ厳しいところもあるので、数年様子見てもいいかもしれませんね！



私は私立中に行って良かった！とはあまり思えてないし、旦那は私立中受験して受かったけど行かず公立中にいって偏差値70の高校結局行って、あのとき私立中行かなくて良かったわあと言ってたのでそういうパターンもあると思います。 出典：

qa.mamari.jp

受験のため、習い事はすべて辞めて勉強に励んだ経験をもとに、受験は本人の意思が大事だと助言していました。



また、必ずしも私立に行くだけが正解ではないという意見も。さまざまな選択肢がある中でどれを選ぶのか、最終的には親だけで決めるのではなく、本人の意思を尊重するのが大事そうですね。



ママの悩みに対してさまざまな視点からアドバイスが寄せられていて、同年代の子を持つ親にとって参考になる投稿でした。

記事作成: みー

（配信元: ママリ）