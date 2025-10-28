「このマンション、雰囲気が変…」存在しない「6階」への配達！バイト青年が遭遇した“異様な影”【作者に
【ホラー漫画】「6階」を読む
「想定外」「予測不能」なショートホラー漫画をSNSに公開している誰でもないさん(@daredemonaidare)。2023年に公開されたオリジナル作品「6階」は、事故を起こし示談金のためにバイトを増やした青年が、とあるマンションを訪れたことから破滅していくホラー短編だ。
6階への配達時、青年は一室で異様な影を目撃し、その顛末を友人に語る。しかし、友人の弁では、そのマンションにはそもそも6階がないという。事実を確かめるべく二人は件のマンションへ足を運ぶと、配達した商品は「屋上」にあり、しかもそこでは住人が飛び降りようとしていて――、というストーリーだ。作者の誰でもないさんに、作品のアイデアやホラーを描くうえでの意識を取材した。
SNSで話題になっている予測不能なショートホラー漫画「6階」。作者は制作について「自分の場合ストレートに怖い話を描くとSNS上では伸びにくいという実績があったのです。しかしストレートに怖いものを表現することに挑戦する価値が高いと思い『新しく描いていこう』と思い描いた作品です」と、本作は挑戦作であったと教えてくれた。
本作のアイデアは、「『マンションで何か不気味なことが起こる』というシチュエーションを描こう」と思ったことから生まれたという。作中でたった1コマ描かれた「人間じゃない住人」の登場シーンは、とても印象に残る。誰でもないさんは「人間ではないものを派手に怖く描かかないことで、不気味さを際立たせたかったんです」と、こだわりのシーンについて明かしてくれた。
■読者の想像に任せるホラー
タイトルにもなっている「6階」で見かけた奇妙な存在や送り主不明の花については、読者から想像を掻き立てられるというコメントも寄せられている。
ホラーを描くうえで、情報を明かす部分と読み手の想像に任せる部分のバランスについて、誰でもないさんは「明らかに伏せたり描かないほうがおもしろいと思うものは、意図してそうします。が、単に説明不足になってるだけということもあると思うので、そこは気をつけていきたいです」と、工夫した点と自身の思いを語る。
青年にもたらされた悲劇は、怪異によるものなのか、それとも人間の業なのか。読者の予想を裏切る展開で話題のホラー漫画「6階」をぜひ読んでみてほしい。
取材協力：誰でもない(@daredemonaidare)
