「ピーターラビット(TM)」の名シーンが100枚レターブックに！手紙・ラッピング・インテリアまで使い方無限大
1902年の『ピーターラビットのおはなし』刊行から120年以上が経った今でも読み継がれ、世界中の人々に愛され続けているピーターラビット(TM)の絵本シリーズ。その素晴らしい挿絵やキャラクターたちの楽しい柄などをまとめた「ピーターラビット(TM)の世界 100枚レターブック」(2420円)が発売された。
【画像】レターブックの気になる中身をチェック
■ページをめくるたびに物語がよみがえる、質感まで楽しめる贅沢仕様
表紙には、青いジャケットを着たピーターをメインに、こねこのトムやあひるのジマイマ、ピーターの3匹の妹たちなど、絵本でおなじみのキャラクターたちが勢ぞろい。ページをめくると、ピーターが元気に駆け回るシーンや、ジェレミー・フィッシャーが池のほとりで釣りをする様子など、物語の印象的なシーンが次々と現れ、思わず時間を忘れて見入ってしまう。
つるつるの紙、ざらざらの紙、優しい風合いの紙など、さまざまな質感が楽しめるのもポイント。使うシーンによって選ぶ楽しみも広がりそうだ。
■インテリアやラッピングにも！アイデア次第で無限に広がる楽しみ方
便箋や一筆箋として大切な人へのメッセージに使ったり、ぽち袋や封筒を作ってお年玉やプレゼントを特別に演出したり。お気に入りの1枚を額装すればアートピースになるし、小さなお菓子のラッピングペーパーとしても活躍。ギフトタグや手帳カバー、オリジナル雑貨作りまで、アイデア次第で楽しみ方は自由自在だ。
ピーターラビット(TM)のファンはもちろん、手紙を書く楽しさを再発見したい人、そして大切な人へ心のこもった贈り物をしたい人にとって、この100枚のレターブックは、きっと宝物のような1冊になるはず。「ピーターラビット(TM)の世界 100枚レターブック」は全国の書店、オンラインストアにて発売中。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
BEATRIX POTTER(TM) (C) FrederickWarne ＆ Co.,2025
【画像】レターブックの気になる中身をチェック
表紙には、青いジャケットを着たピーターをメインに、こねこのトムやあひるのジマイマ、ピーターの3匹の妹たちなど、絵本でおなじみのキャラクターたちが勢ぞろい。ページをめくると、ピーターが元気に駆け回るシーンや、ジェレミー・フィッシャーが池のほとりで釣りをする様子など、物語の印象的なシーンが次々と現れ、思わず時間を忘れて見入ってしまう。
つるつるの紙、ざらざらの紙、優しい風合いの紙など、さまざまな質感が楽しめるのもポイント。使うシーンによって選ぶ楽しみも広がりそうだ。
■インテリアやラッピングにも！アイデア次第で無限に広がる楽しみ方
便箋や一筆箋として大切な人へのメッセージに使ったり、ぽち袋や封筒を作ってお年玉やプレゼントを特別に演出したり。お気に入りの1枚を額装すればアートピースになるし、小さなお菓子のラッピングペーパーとしても活躍。ギフトタグや手帳カバー、オリジナル雑貨作りまで、アイデア次第で楽しみ方は自由自在だ。
ピーターラビット(TM)のファンはもちろん、手紙を書く楽しさを再発見したい人、そして大切な人へ心のこもった贈り物をしたい人にとって、この100枚のレターブックは、きっと宝物のような1冊になるはず。「ピーターラビット(TM)の世界 100枚レターブック」は全国の書店、オンラインストアにて発売中。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
BEATRIX POTTER(TM) (C) FrederickWarne ＆ Co.,2025