¡Ú¤¢¤¹¤ÎÅ·µ¤¡Û¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¡¡ËÌ³¤Æ»¤ÏÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±ÀÑÀã¤ÎÁý¤¨¤ë½ê¤â
28Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ï´ØÅì¤Ï½©¤é¤·¤¤ÍÛµ¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ï¤¤¤è¤¤¤èËÜ³ÊÅª¤ÊÅß¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡£È¡´Û¡¢¼¼Íö¡¢ÂÓ¹¤Ç½éÀã¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
28ÆüÌë¤âËÌÎ¦¤«¤éËÌÆüËÜ¤Ë¤«¤±¤Æ´¨µ¤¤Î¶Ú¾õ¤Î±À¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìë7»þ¤ÎÀÑÀã¤Ï¡¢°ìÈÖÂ¿¤¤¤Î¤¬ËÌ³¤Æ»¾åÀîÄ®ÁØ±À¶®¤Ç23¥»¥ó¥Á¡¢±ó·ÚÄ®ÇòÂì¤Ç18¥»¥ó¥Á¡¢ÀÄ¿¹¸©ÀÄ¿¹»Ô»À¥öÅò¤Ç16¥»¥ó¥Á¡¢°°Àî¤Ç¤â4¥»¥ó¥Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¢¤È¡¢29Æü¡Ê¿å¡ËÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÏÀã¤Î¹ß¤êÊý¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢ÀÑÀã¤ÎÁý¤¨¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸á¸å¤Ë¤Ï¼¡Âè¤Ë¤³¤ì¤é¤Î±À¤Ï¼å¤Þ¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÅ·µ¤¤â²óÉü¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ú¤Â³¤¶¯É÷¤ä¹âÇÈ¤Ë¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
29ÆüÃë²á¤®¤ÎÅ·µ¤¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤Ï¤Þ¤ÀÀã¤ä±«¤Î»Ä¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤½¤ÎÂ¾¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÁ°Æü¤ÈÆ±¤¸¤«¤ä¤ä¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌ³¤Æ»¤Î´¨¤µ¤â¾¯¤·¤ä¤ï¤é¤®¤½¤¦¤Ç¤¹¡£