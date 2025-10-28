ÆüÊÆ¼óÇ¾¤Îµ÷Î¥¤Ï½Ì¤Þ¤Ã¤¿¡©¡Ö¾Ð´é¤Î²ñÃÌ¡×¤ÎÎ¢¤Ç¡Ä»Ä¤ë¡È²ÝÂê¡É¤ÈÎ¾¹ñ¤Î¡È¤»¤á¤®¹ç¤¤¡É¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
½é¤ÎÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ËÎ×¤ó¤À¹â»ÔÁíÍý¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢Âç¤¤ÊÌÜÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿®Íê´Ø·¸¤Ï¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡É¤Î¹â»ÔÁíÍý¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
º£²ó¤ÎÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ï¾¯¤·ÃÙ¤ì¤Æ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÉô²°¤ÇÌîµå¤ò¸«¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎX¤ÇÌîµå´ÑÀï¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¼Ì¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹â»Ô»á¤Ï¾Ð´é¤Ç¡¢²º¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤ß¤Æ¤È¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Í¡¼¥à¤Ç¸Æ¤Ó¹ç¤¦¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ï¼ç¤Ë¡ÖMr.President¡ÊÂçÅýÎÎ¡Ë¡×¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖYou¡×¤È¸Æ¤Ó¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸á¸å4»þ¤´¤í¤Ë¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎÁªÀìÍÑ¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥ó¥ï¥ó¡×¤ËÆ±¾è¤·¡¢°ì½ï¤Ë°ÜÆ°¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸¶»ÒÎÏ¶õÊì¤Ë¹ß¤êÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
Áá°ðÅÄÂç³Ø¤ÎÃæÎÓÈþ·Ã»Ò¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¶õ´Ö¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¡£Â¦¶á¤¬¡È¤ªÁ·Î©¤Æ¡É¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Í¡¼¥à¤Ç¸Æ¤Ó¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃæÎÓ¶µ¼ø¤Ï¡¢¹â»ÔÁíÍý½¢Ç¤¸å¡¢½é¤ÎÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤Î¥ì¥¬¥·¡¼¤òÁ´ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤ËÍý²ò¤·¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ï¡ÖÊÆÃæ²ñÃÌ¡×¡© °ÂÇÜ¸µÁíÍý¤È¤Î¡Èº¹¡É
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
Ì©Ãå¼èºà¤ò¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÍ°°æ»Ù¶ÉÄ¹¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Í°°æÊ¸¾½ ¥ï¥·¥ó¥È¥ó»Ù¶ÉÄ¹¡§
¸¶»ÒÎÏ¶õÊì¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡×¤Ç±éÀâ¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î²£¤Ç¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬¤Ô¤ç¤ó¤Ô¤ç¤ó¤ÈÈô¤ÓÄ·¤Í¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤Î¶¯¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡¢À®¸ù¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¡¢À®¸ù´¶¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤È¸«¤¨¤ë¡¢°ìÏ¢¤ÎÆüÄø¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ê¤É¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢È¿¥È¥é¥ó¥×¥Ç¥â¤¬µ¯¤¤Æ¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤ò¸«¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ´¿·Þ¥à¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡È¾åµ¡·ù¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¡À±¹À¤µ¤ó¡§
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ÆÃ¤Ë½ÅÂç¤Ê·ü°Æ¤â¤Ê¤¯¡¢¡Ö80Ãû±ß¤ÎÂÐÊÆÅê»ñ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤¤¤¦ÄøÅÙ¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ï¡¢30Æü¤Î½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤È¤Î²ñÃÌ¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÆüÊÆ¤Ç¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬Åª¤ÊµÄÏÀ¤â¤Ç¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£²ó¤Ï¹â»ÔÁíÍý¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼Áá¡¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÀïÎ¬Åª¤ÊÏÃ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎÀïÎ¬Åª¤ÊÉôÊ¬¡¢ÆüËÜ¤â¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¯¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡£
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¡À±¹À¤µ¤ó¡§
¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡¢¤Þ¤À¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÏÌµÍý¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ ºÇÂç¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡©¡¡
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüÊÆ´Ø·¸¤Ç¤â¡¢½ÅÍ×¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À±¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎºÇÂç¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡Ö¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤ò°ú¤²¼¤²¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤Î80Ãû±ß¤ÎÅê»ñ¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö80Ãû±ß¤ÎÅê»ñ¡×¤Ï¡ÖÈ¾Æ³ÂÎ¡×¡¢¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡×¡¢¡Ö°åÌôÉÊ¡×¡¢¡ÖÂ¤Á¥¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÅê»ñÀè¤ä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ï²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯¤¹¤¹¤á¤¿¤¤¡×¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤ÎÅê»ñ¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤Ç»Ø¼¨¤¬¤Ç¤¤º¡¢¡Ö¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤ÆÀèÁ÷¤ê¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤»¤á¤®¹ç¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
28Æü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ìë¤Ë¤âÂç¤¤Ê»³¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú28Æü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡Û
¢§¸áÁ°
¡¦ÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ
¡¦¹â»ÔÁíÍý¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÃë¿©²ñ
¡¦ÙÇÃ×Èï³²¼Ô²ÈÂ²¤ÈÌÌ²ñ
¢§¸á¸å
¡¦¥¢¥á¥ê¥«·³¸¶»ÒÎÏ¶õÊì»ë»¡¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¹â»ÔÁíÍý¤Î±éÀâ
¡¦¹â»ÔÁíÍý¤Î°Ï¤ß¼èºà¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ ¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ø·¸¼Ô¤È¤ÎÍ¼¿©²ñ
¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ø·¸¼Ô¤È¤ÎÍ¼¿©²ñ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È´Ø·¸¼Ô¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÎËÅÄ¾ÏÃË²ñÄ¹¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«¼Ò¤ÎÊÆ¹ñÀ¸»º¼Ö¤ÎµÕÍ¢Æþ¤ÎÊý¿Ë¤òÅÁ¤¨¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¸øÍÑ¼Ö¤ËÊÆ¹ñÀ½¥È¥é¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¡ÖF150¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö80Ãû±ß¤ÎÅê»ñ¡×¤»¤á¤®¹ç¤¤¡¡ÆüËÜÂ¦¤Î¡ÖºîÀï¡×¤È¤Ï
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¡À±¹À¤µ¤ó¡§
¤³¤ì¤Ï¡Ö80Ãû±ß¤ÎÅê»ñ¡×¤È¤ÏÁ´¤¯ÊÌ¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢80Ãû±ß¤ÎÅê»ñ¤ò¤É¤ó¤É¤óµÍ¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼Ö¤òÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬¸øÍÑ¼Ö¤È¤·¤ÆÇã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬´î¤Ó¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤´¤Þ¤«¤½¤¦¡¢´Ø¿´¤ò¤½¤é¤½¤¦¤È¤¤¤¦ºîÀï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÆüËÜÂ¦¤Î°Õ¿Þ¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÎ»¤È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
º£²ó¡¢ÆüËÜ¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¤¢¤ë¼ï¤Î¤ªÅÚ»º¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡ÖÀ®²Ì¤À¡×¤È¸Ø¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Í°°æÊ¸¾½ ¥ï¥·¥ó¥È¥ó»Ù¶ÉÄ¹¡§
ËÜÍè¤Ï¡¢¡Ö80Ãû±ß¤ÎÅê»ñ¡×¤ÎÂè°ì¹æ°Æ·ï¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î¾ì¤ÇÀ¹Âç¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢Á°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¤³¤È¡¢¤«¤Ä½¢Ç¤´Ö¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ë¼ï¡¢¡Ö»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¡Ö¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð°Â¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¼Ö¤ÏËÜÅö¤ËÆüËÜ¤Ç¿Íµ¤¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¡À±¹À¤µ¤ó¡§
¤³¤ì¤ÏÄ¹Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ü°Æ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼Ö¤¬ÆüËÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¸øÍÑ¼Ö¤ËÊÆ¹ñÀ½¥È¥é¥Ã¥¯¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤ê¡¢µÕÍ¢Æþ¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤·¤Î¤´¤¦¤È¤¤¤¦ºîÀï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
Í°°æÊ¸¾½
¥ï¥·¥ó¥È¥ó»Ù¶ÉÄ¹
¥È¥é¥ó¥×»á¤ò2Ç¯È¾¼èºà
¤±¤µ¤ÎÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¼èºà
À±¹À¤µ¤ó
TBS¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼
1955Ç¯À¸¤Þ¤ì
Ê¡Åç¸©½Ð¿È
À¯¼£µ¼ÔÎò30Ç¯
