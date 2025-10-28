ÌîµåÉôÈñ¤¬»ÈÅÓÉÔÌÀ¡¢¹ðÈ¯¾õÁ÷ÉÕ¡¡¾¾ËÜ¹ñºÝ¹â¤Î¸µ´ÆÆÄ¤Ë´Ø·¸¼Ô
¡¡Ä¹Ìî¸©¾¾ËÜ»Ô¤Î»äÎ©¡¦¾¾ËÜ¹ñºÝ¹â¤ÎÌîµåÉô¤ÇÊÝ¸î¼Ô¤«¤é½¸¤á¤¿ÉôÈñ¤Ê¤É¤¬»ÈÅÓÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ç¡¢Éô´Ø·¸¼Ô¤Ï28Æü¡¢Åìµþ¤ÎÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¡¢¸µ´ÆÆÄ¤ÎÃËÀ¡Ê56¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¶ÈÌ³¾å²£ÎÎÍÆµ¿¤Î¹ðÈ¯¾õ¤òÄ¹Ìî¸©·Ù¤ËÁ÷ÉÕ¤·¤¿¡£Á÷Ã£¸å¡¢¸©·Ù¤¬¼õÍý¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£Éô´Ø·¸¼Ô¤Ï2ÀéËü±ßÄøÅÙ¤Î»ÈÅÓ¤¬ÉÔÌÀ¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÃËÀ¤Ï¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Ë¡Ö¡ÊÃåÉþ¤Ï¡ËÀäÂÐ¤Ë¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃËÀ¤Ï¿ôÇ¯Á°¤Ë´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¸å¡¢¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÉôÈñ¤Ê¤É¤Î¸ýºÂ¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹ðÈ¯¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌîµåÉô¤Ï70¿ÍÄøÅÙ¤¤¤ëÉô°÷¤«¤é2¥«·î¤Ë1²ó¡¢1¿ÍÅö¤¿¤ê3Ëü±ßÄ§¼ý¡£ÆþÉô¶â¤Ê¤ÉºòÇ¯ÅÙ2ÀéËü±ßÄøÅÙ¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÈ¾¤Î»ÈÅÓ¤¬ÉÔÌÀ¤À¤È¤¤¤¦¡£