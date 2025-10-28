タレントの指原莉乃（32）がプロデュースする女性アイドルグループ「＝LOVE（イコールラブ）」が28日、NHK総合「うたコン」（火曜後7・57）に生出演し、今話題の新曲「ラブソングに襲われる」を披露した。

同曲は、8日に19枚目のシングル表題曲として発売され、オリコン週間シングルランキング、BillboardJAPAN Top Singles Salesともに自己最高初週売上を更新し、見事1位を獲得、さらにCDセールスも現在累計40万枚を突破し、サブスクリプション（定額聴き放題）においても自身最速となる約1カ月半で累計2000万回を突破するなど、今まさに人気絶頂の楽曲。

27日に出演したTBS「CDTVライブ！ライブ！」（月曜後7・00）とは違い、今回の番組では、メンバー全員が“オオカミの耳”を付けたスペシャル衣装で登場。この日も間奏パートでは、野口衣織のソロダンスがバージョンアップし、新スーパー衣織タイムとして披露された。出演後には、“オオカミの耳”衣装に関するコメントも含め、SNSでは大きな盛り上がりを見せている。

2月にリリースした「とくべチュ、して」が、サブスクリプション（定額聴き放題）で累計8600万回再生を突破し、さらにTikTokでの総再生回数でも20億回再生を突破するなど、多方面でバイラルヒットを記録中のイコラブ。現在、史上最大動員数となる＝LOVE8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」を開催中で、今後は11月1、2日に千葉県・LaLa arena TOKYO−BAY、11月15、16日に愛知県・IGアリーナ、11月22、23日に北海道・北海きたえーる、12月23、24日に大阪府・大阪城ホールの開催を控えている。勢いが加速する＝LOVEに今後も注目だ。