¥Ï¥Þ¥¹ÊÖ´Ô¤Î°äÂÎ¡ÈÊÌ¿Í¡É¤«¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¼óÁê¡Ö¹ç°Õ°ãÈ¿¡× ¥¬¥¶¤Ç¤Ï°äÂÎÁÜº÷¤¬Æñ¹Ò
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤¬ÊÖ´Ô¤·¤¿°äÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÌ¿Í¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¡Ö¹ç°Õ°ãÈ¿¤À¡×¤È¤·¤ÆÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥Þ¥¹¤Ï27Æü¡¢ÏÂÊ¿·×²è¤Î¹ç°Õ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¹´Â«¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¼Á¤Î°äÂÎ¤Î°ìÉô¤ò¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë°ú¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï28Æü¡¢ÊÖ´Ô¤µ¤ì¤¿°äÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬2Ç¯Á°¤Ë¥¬¥¶¤ÇÆÈ¼«¤Ë¼ýÍÆ¤·¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÊ¼¤Î°äÂÎ¤Î°ìÉô¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥Þ¥¹¤Ï¿Í¼Á13¿Í¤Î°äÂÎ¤òÊÖ´Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î°äÂÎ¤Ï¤¤¤º¤ì¤Ë¤â³ºÅö¤»¤º¡¢¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï¡Ö¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¤è¤ëÌÀÇò¤Ê¹ç°Õ°ãÈ¿¤À¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¼£°ÂÅö¶É¤È¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤³¤Î°ãÈ¿¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤ò¼è¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¬¥¶¤Ç¤Ï2Ç¯´Ö¤ËµÚ¤ÖÀïÆ®¤Î¹ÓÇÑ¤Ë¤è¤ê¡¢°äÂÎ¤¬¤¬¤ì¤¤Î²¼¤ËËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤Ï¥¨¥¸¥×¥È¤Ê¤É¤ÎÁÜº÷Ââ¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢½Åµ¡¤Ë¤è¤ëÁÜº÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£