【数量限定】キスの美白UVベースに可愛いクリアポーチ付きが登場♪

肌悩みをカバーしながら美白※ケアも叶える、キスの大人気ベース「マットシフォンUVホワイトニングベースN」から、数量限定のミニサイズが登場！ハートチャーム付きのクリアポーチ入りで、持ち運びにもぴったり♡外出先でのメイク直しやお試しにも嬉しいアイテムです。2025年11月21日（金）より数量限定で発売されます。

キスの人気ベースが可愛いミニサイズに♡

「マットシフォンUVホワイトニングベースN」は、美白※ケアとテカリ防止を同時に叶える実力派化粧下地。

今回の限定ミニサイズは17g入りで、約2か月間たっぷり使えるお試しサイズです。

バッグに付けられるハートチャーム付きのクリアポーチもセットになり、まるでキーリングコスメのような可愛さ♡外出時の化粧直しにも重宝します。

ohoraから新時代の♡ジェルネイルチップ登場！リニューアルの秘密と限定イベント

美白※ケアもテカリ防止も叶える多機能ベース

薬用有効成分プラセンタエキス（美白成分）配合で、メラニンの生成を抑えシミ・ソバカスを防止。

さらに、皮脂吸収パウダーが過剰な皮脂を抑えてサラふわ肌を長時間キープします。毛穴カバー効果でなめらかな仕上がりに導き、ニキビのもとになりにくい処方※1もうれしいポイントです。

美容液成分としてヒアルロン酸、リピジュア®※3、植物性セラミド※4、カモミラエキス（保湿成分）を配合。

無香料・紫外線吸収剤無添加で肌にやさしく、敏感肌の方にもおすすめです。

数量限定のクリアポーチ付きセットをチェック♪

「キス マットシフォン UVホワイトニングベースN【ミニサイズ】」は全2色（17g 各990円税込）。SPF26・PA++のUVカット効果を備え、ナチュラルなセミマット肌を長時間キープ。

クリアポーチ付きの限定仕様なので、ギフトにもぴったりです。

SPF26・PA++／全2色／17g／各900円（税込990円）

発売日：2025年11月21日（金）数量限定発売

※1 ノンコメドジェニックテスト済（すべての方にコメドが発生しないわけではありません）

※2 美白とは、メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐことです。

※3 2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ブチル共重合体液

※4 コメヌカスフィンゴ糖脂質

さらふわ美白肌を叶える♡キスの数量限定ベースをお見逃しなく

美白※ケア、テカリ防止、毛穴カバーを1本で叶える人気のベースが、今だけの可愛い限定デザインで登場。

ミニサイズだからこそ、持ち歩いてどこでも美肌ケアが可能です。毎日のメイクをもっと快適に、もっと楽しく♡

この冬、キスの数量限定ベースで理想のさらふわ肌を手に入れてみてください。