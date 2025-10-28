最もイケメンだと思う「STARTO社の若手タレント」ランキング！ 2位「佐藤勝利」を大差で抑えた1位は？
All About ニュース編集部は10月6日、全国の10〜60代の男女300人を対象に、「STARTO社所属の若手タレント（30歳未満）」に関するアンケート調査を実施しました。
芸能事務所「STARTO ENTERTAINMENT」（STARTO社）には、多くのイケメンタレントが所属。今回のランキングは、30歳未満の若手タレントを対象としています。
この記事では、「最もイケメンだと思うSTARTO社所属の若手タレント」に関するランキングを紹介。どのタレントが評価を受けたのでしょうか？
2位は、timeleszの佐藤勝利さんでした。2010年にオーディションを突破して事務所に入所した佐藤さんは、Sexy Zoneのメンバーとしてデビュー。その後、グループはtimeleszに名前を変え大ブレーク中です。
佐藤さんは、個人ではドラマや舞台などで俳優として活躍。現在は、映画『教場 Requiem』（劇場公開）、『教場 Reunion』（Netflix独占配信）への出演を予定しています。キリッとした顔立ちのイケメンとして知られ、『ViVi』（講談社）が選ぶ「2024年下半期 国宝級イケメンランキング」のNOW部門1位を獲得。幅広い世代から愛されているアイドルです。
回答者からは、「誰が見てもかっこよく、とても綺麗な顔をしている」（30代女性／東京都）、「可愛さも男らしさも兼ね備えたイケメンだと思う」（40代女性／富山県）、「佐藤勝利は若いころから顔が出来上がっている王子様フェイス」（20代女性／滋賀県）などの意見が寄せられました。
1位には、Snow Manの目黒蓮さんが選ばれました。2010年に事務所へ入所した目黒さんは、個人では俳優として話題のドラマや映画に出演中です。現在は、『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）に出演し、2026年には主演映画『ほどなく、お別れです』『SAKAMOTO DAYS』の公開を控えています。
さらに、モデルとしても活躍し、日本人男性初のFENDI ジャパンブランドアンバサダーに就任。「ViVi国宝級イケメンランキング」では、NOW部門1位を連覇して殿堂入りするなど、多くの人がイケメンだと認めるアイドルです。
回答者からは、「身長も高く、昔と比べての垢抜け具合が1番すごい」（30代女性／宮城県）、「甘くなり過ぎず、濃くもなく、薄くもない、イケメン」（50代女性／兵庫県）、「日本人らしい男らしさ、かっこよさが感じられる」（40代女性／東京都）などの意見が寄せられました。
