Image: bluestork / Shutterstock.com

大量削減の理由はAI？

ロイター通信は、Amazon（アマゾン）が最大3万人の本社部門の人員削減する計画を立てていると報じています。

Amazonは全世界で約150万人の従業員（うち米国では約120万人）を抱えていますが、そのうち約35万人が本社部門の従業員だということです。3万人の削減は、本社部門の全体のおよそ9％に相当する数です。

採用しすぎたから減らす？

ロイターの報道によると、この人員削減の背景には、パンデミック期の過剰採用があるとされています。しかし、2020年の新型コロナウイルス流行からすでに数年が経過しており、その間にも人員構成を見直す時間が十分にあったはずだという指摘もあり、この理由の説明に懐疑的な見方も出ています。Amazonは2022年末に2万7000人の大規模なレイオフを行なったばかりです。

トランプ関税も理由の1つ？

CNBCのアナリストたちはこのニュースの背景について、AIの台頭とトランプ大統領による極端な関税政策の2つを挙げています。AIが人員削減の原因であるという見方には賛否両論がありますが、現時点では確かなことはわかっていません。

一方で関税が影響しているという見方は、比較的理解しやすい理由となっています。トランプ大統領はこれまでに外国製品に対して過去最高水準の輸入税を課すなど、極めて不安定な関税政策を採ってきています。先週もアメリカのテレビで放送されたカナダ・オンタリオ州が制作したロナルド・レーガン元大統領が関税に警鐘を鳴らす過去の映像が使われた広告に、トランプ大統領は腹を立て、カナダ製品に追加で10％の関税を課すと発表しています。トランプ大統領は、レーガン元大統領の映像はAI生成だと主張しています。

AIで自動化が進み採用が滞る

New York Timesによると、Amazonは従業員をこれ以上増やさなくても、ロボットなどの自動化技術で効率を高め、会社をさらに成長させようとしているとのこと。また、Amazonは業務の75％を自動化することを目標としており、その結果、2033年までに本来必要だった60万人分の新規採用をする必要がなさそうだとのことです。

自動化は過去100年にわたって、工場の機械化からオフィス業務の効率化ソフトまで、常に雇用を減らしてきました。そして今、AIが新たな波を生み出しています。生成AIは本当に大規模な失業を招くのか、それとも労働者が新たな職種に適応して社会全体の効率が高まるのか。それはまだ誰にもわかりません。

多くの人が「AIバブル崩壊」を予測する中で、今後の展開を正確に見通せる人（そして投資できる資金を持つ人）は、今後数週間から数カ月の間に大きな利益を得る可能性があります。今週は29日水曜日にAlphabetとMicrosoft（マイクロソフト）、30日木曜日にAmazonと、大手企業の決算発表も控えています。

ウォール街はこの人員削減のニュースを受けて好感ムードが広がり、27日月曜日のAmazonの株価は1.25％上昇して取り引きを終えました。ダウ平均、S&P500、ナスダックも史上最高値を更新しています。