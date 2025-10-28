¡Èzeroni¡É¤Î¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇã¤¨¤ë¡ª ¡Ö¥Þ¥¹¥³¥Ã¥ÈÉÕ¤¥ê¥Ü¥ó¥Ô¥ó¡×¤Ê¤ÉÁ´3¼ïÅ¸³«
¡¡¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ZEROBASEONE¡Ê¥¼¥í¥Ù¡¼¥¹¥ï¥ó¡Ë¤ÈLINE FRIENDS¤Î¥³¥é¥Ü¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡Èzeroni¡Ê¥¼¥í¥Ë¡Ë¡É¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¡¢10·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¡×Å¹ÊÞ¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯Ãª¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³Æ¥¢¥¤¥Æ¥à9¼ïÎà¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡ª¡¡zeroni¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º°ìÍ÷
¢£½ñ¤µ¯¤³¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢zeroni¤ÎÉÁ¤µ¯¤³¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿»¨²ß¥¢¥¤¥Æ¥àÁ´3¼ïÎà¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥¹¥³¥Ã¥ÈÉÕ¤¥ê¥Ü¥ó¥Ô¥ó¡×¤Ï¡¢³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Õ¥§¥¤¥¹·¿¥Þ¥¹¥³¥Ã¥ÈÉÕ¤¾¦ÉÊ¤Ç¡¢Á´9¼ï¤«¤éÁª¤Ù¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¤ÎÀ±·¿¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥«¥é¥Ó¥Ê¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤È¡¢Ä¾·Â74mm¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ê¡Ö´Ì¥ß¥é¡¼¡×¤âÍÑ°Õ¡£¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤ËÉÕ¤±¤Æ°ì½ï¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
