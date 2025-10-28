°ìÂÎ²¿¤¬!?¡ÖVIVANT¡×Â³ÊÔ¥¥ã¥¹¥ÈÊÑ¹¹¤ËÁûÁ³¡ÄàÌ¾Á°¾Ã¼ºá22ºÐ½÷Í¥àºÇ¸å¤ÎÅê¹Æá¤Ë¡Ö½Ð¤Ê¤¤¤Î?¡×¡Ö¿´ÇÛ¡×¡Ö¹¬¤»¤Ë²á¤´¤»¤ëÆ»¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤Í¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤È¡¢¤É¤³¤«¤Ç¡Ä¡×
¡¡2023Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖVIVANT¡×(TBS)¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿22ºÐ½÷Í¥¤ÎàºÇ¸å¤ÎÅê¹Æá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÖÂ«¤òÎ¾¼ê¤ËÊú¤¨¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÈÓ¾Â°¦¡£ÈÓ¾Â¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÌÀÆü¡¢Îø¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ä¡×(TBS)¤¬9·î27Æü¤ÇºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¨¤Æ¡¢ÌÀÆüÎø¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤Î3Ç¯´Ö¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ÊõÊª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤È¡¢¤É¤³¤«¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÈÓ¾Â¤Á¤ã¤ó¤¬¹¬¤»¤Ë²á¤´¤»¤ëÆ»¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤Í¡ª¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î?¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¹¥¤¤À¤«¤é¿´ÇÛ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡¢¡¢¡×¡Ö¾Â¤Á¤ã¤ó²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¡©¾Â¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤è¡¼¡×¡Ö¤À¤¤¤¹¤¤Ê°¦¤Á¤ã¤ó¤Î³èÌö¤¬¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤¢¤ì¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ß¤ì¤ë¤³¤Èµ§¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¡ÖVIVANT¡×¤ÎÂ³ÊÔ¤ÏÍèÇ¯¤ËÊüÁ÷¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢21Æü¤Ë26Ì¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¤òÈ¯É½¡£Á°ºî¤ÇÅ·ºÍ¥Ï¥Ã¥«¡¼¤ÎÂÀÅÄÍüÊâ¤ò±é¤¸¤¿ÈÓ¾Â¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â³ÊÔ¤Ç¤ÏÈÓ¾Â¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë½÷Í¥¤Î²Ö²¬¤¹¤ß¤ì¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥¥ã¥¹¥ÈÊÑ¹¹¤Ë¡Ö¤¨¡¢VIVANTÈÓ¾Â°¦¤Á¤ã¤ó½Ð¤Ê¤¤¤Î!?¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¡¢¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤Ã¤¿¡£