¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¤Çà·ãÊÑá´°àú¥³¥¹¥×¥ìÈäÏª
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×Kis-My-Ft2¤ÎµÜÅÄ½ÓºÈ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£à·ãÊÑá¤Ö¤ê¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡ØÃÓÂÞ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥³¥¹¥×¥ì¥Õ¥§¥¹2025¡Ù¤Ë¸Æ¤ó¤ÇÄº¤¤Þ¤·¤¿!¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡Ö»¨»ï¡ØCOSPLAY MODE¡Ù¤µ¤ó¤Çºî¤Ã¤ÆÄº¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç½Ð±é¤·¤¿¤è¤Ã¡ª¤â¤Ã¤È¿§¤ó¤Ê¥³¥¹¥×¥ì¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦1Æü¤Ç¤·¤¿¤Ã!!¡×¤È´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¶äÈ±¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ë»ç¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥Ö¥ë¡¼¡¢¥°¥ì¡¼¤Ê¤É¥·¥Ã¥¯¤Ê¥«¥é¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÏÂÁõ¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥«¥é¥³¥ó¤òÃå¤±±ì´É¤ò¼ê¤Ë»ý¤Á¥¯¡¼¥ë¤Ë·è¤á¤ë»Ñ¤Ï¡¢¾Ð´é¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤ÉáÃÊ¤ÎµÜÅÄ¤È¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Êà·ãÊÑá¤Ö¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö»¨»ï¤â¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Æ°¤¤¤Æ¤ë¤È¤³¤Ï¤â¤Ã¤ÈÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤È¤¤¤¦¤è¤êåºÎï¡×¡Ö°Û¼¡¸µ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥«¥Ã¥³ÎÉ¤µ¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥ª¥ê¥¥ã¥é¡ª¡×¡Öà¥¥¹¥Þ¥¤³¦·¨¤Ø¤Î¤ª»ý¤Áµ¢¤êá¤À¤Í!¡×¡Ö¥ª¥¿¥¯¤Î¹¥¤µÍ¤á¹þ¤ß¤¹¤®!¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÉû¶È¡ª¡©¡×¡Ö¹ü³Ê°ã¤¤¤¹¤®¤ó?¡×¡Ö¥È¥Ã¥×¥×¥í¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼µÜÅÄ¥Ë¥!¡×¡ÖÇ¾¤¬¥Ð¥°¤ë¤ï!!¡×¡ÖÇöÃå¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤â¤Ï¤äÍç!¡×¡ÖµÜÅÄ¤¯¤ó¤Î¿¶¤êÉý¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£