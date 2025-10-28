＝LOVE『うたコン』で“オオカミの耳”衣装披露 話題の新曲で魅了
指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・＝LOVEが、きょう28日放送のNHK『うたコン』に生出演。最新シングル『ラブソングに襲われる』を、オオカミの耳を付けたスペシャル衣装で披露した。
【写真】可愛いが詰まってる⋯＝LOVEアーティスト写真
27日にはTBS系『CDTVライブ！ライブ！』にも出演しており、2日連続での音楽番組生出演となった。『うたコン』では、メンバー全員が“オオカミの耳”を身につけた衣装で登場。中盤のダンスパートでは、再び野口衣織によるソロダンス“新スーパー衣織タイム”が披露された。
＝LOVEは、8日に19枚目のシングルとなる『ラブソングに襲われる』をリリース。オリコン週間シングルランキングで自己最高初週売上を記録し、1位を獲得した。2月にリリースした楽曲『とくべチュ、して』は、ストリーミング累計8600万回再生を突破し、TikTokでの総再生回数でも20億回再生を突破するなど、多方面でバイラルヒットを記録している。
現在、グループ史上最大規模となる全国ツアー『＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR』を開催中で、今後も11月1日、2日に千葉・LaLa arena TOKYO-BAY、11月15日、16日に愛知・IGアリーナ、11月22日、23日に北海道・北海きたえーる、12月23日、24日に大阪・大阪城ホールの開催を控えている。
【写真】可愛いが詰まってる⋯＝LOVEアーティスト写真
27日にはTBS系『CDTVライブ！ライブ！』にも出演しており、2日連続での音楽番組生出演となった。『うたコン』では、メンバー全員が“オオカミの耳”を身につけた衣装で登場。中盤のダンスパートでは、再び野口衣織によるソロダンス“新スーパー衣織タイム”が披露された。
現在、グループ史上最大規模となる全国ツアー『＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR』を開催中で、今後も11月1日、2日に千葉・LaLa arena TOKYO-BAY、11月15日、16日に愛知・IGアリーナ、11月22日、23日に北海道・北海きたえーる、12月23日、24日に大阪・大阪城ホールの開催を控えている。