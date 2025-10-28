OWV×OCTPATH、2Daysワンマンライブ『TWO THRONE』に先駆け初のコラボ曲を配信リリース
4人組ボーイズグループ・OWVと、8人組ボーイズグループ・OCTPATHによる初のコラボレーション楽曲「TWO THRONE」が、11月17日午前0時に配信リリースされることが決定。ジャケット写真も公開された。
【写真】画期的な“連動型”2Daysワンマンライブを開催するOWVとOCTPATH
今回の発表は、12月13日、14日に神奈川・横浜BUNTAIで開催される連動型2Daysワンマンライブ『OWV・OCTPATH MASHUP LIVE 2025 TWO THRONE』に向けて行われている12週連続生配信の最新回にて、OWVの浦野秀太、OCTPATHの海帆、小堀柊、高橋わたる、西島蓮汰の5名が出演し、ファンに向けて発表された。
両グループが初めてタッグを組んだ同作では、グループの個性や表現がどのように融合しているのか注目が集まる。
ライブ『TWO THRONE』は、デビュー5周年のOWVと、3周年を迎えたOCTPATHによる新感覚の2Days公演。Day1はOCTPATHが主演する『-GRACE-』、Day2はOWVが主演する『-FORCE-』という構成で、2日間を通して鑑賞することでひとつの物語が完結するライブとなっている。
配信リリースで幕を開ける『TWO THRONE』。その続きは、横浜BUNTAIのステージで体感できる。
