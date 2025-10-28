ロイヤルファミリー『ウマ娘』姿のイラスト解禁 ロイヤルホープに続き29日からパネル展示へ
TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜 後9：00）と人気アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』のコラボレーションイラスト第2弾が公開された。
【画像】クールで可愛い！『ウマ娘』化したロイヤルホープのイラスト
作中に登場する「ロイヤルファミリー」をモチーフにしたウマ娘を、アニメ『シングレ』のイラストで描き下ろししたもので、10月29日からブランチパークにてパネル展示される。
なお、「ロイヤルホープ」をモチーフにしたウマ娘イラストがすでに公開中で、販売中のオリジナルグッズ第1弾は、このイラストを使用したロイヤルホープとオグリキャップのアクリルスタンドとアクリルキーホルダーとなっている。
『ザ・ロイヤルファミリー』は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）を実写ドラマ化。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。映像化にあたってJRAが全面協力し、実際の競馬場で撮影される迫力満点の映像となる。
大手税理士法人に勤める税理士の主人公・栗須栄治を妻夫木聡が演じるほか、佐藤浩市、目黒蓮、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠といった、豪華キャストが出演する。
