¡¡ºòÇ¯£··î¤Ë±ÇÁü¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Îµ®ÅçÌÀÆü¹á¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£¸Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¼«¿È¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»¨»ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤ë¤È¡¢¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê»Ñ¤ä¡¢¥Ä¥¤¡¼¥É¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿»Ñ¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ó¡©¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡Á¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤ÆåºÎï¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ð¥Ä¥Á¥ê·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤´¶¤¸»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤ä¤Ð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£