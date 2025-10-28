４人組女性ダンス＆ボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」のＳＵＺＵＫＡが２８日、東京・日比谷を中心に開催中の「第３８回東京国際映画祭」（１１月５日まで）で映画「迷宮のしおり」（河森正治監督、２６年１月１日公開）の舞台あいさつイベントに登壇した。

今作は同映画祭のアニメーション部門に出品されており、スマホの中の世界を舞台に歌やＳＦなどを組み合わせたエモーショナルな異世界青春脱出劇が描かれている。声優初挑戦となるＳＵＺＵＫＡはスマホの世界に迷い込んだ主人公・前澤琴（しおり）と現実世界に現れたもう１人のＳＨＩＯＲＩを演じ分ける。

日本でのお披露目を迎え、「日本に皆さんに見ていただけるのが一番重要というか…。早くみんなに楽しんでいただきたいです。わくわく、ドキドキしております」と笑顔を見せた。

自身が演じるキャラクターとの共通点については「現実世界で欲望のままに遊びまくるＳＨＩＯＲＩとスマホの中に閉じこもってしまった栞がいて、自分自身もステージに立つＳＵＺＵＫＡとステージに向かう涼花がいる。いろんな部分と戦いながら毎日向き合っているので、共感できる部分がある。この映画を私に与えてくださったチャンス（機会）に縁を感じて、魂からこの作品に向き合うことができました」と充実感を口にした。

最後は「携帯があれば、この映画は絶対楽しめる。現実世界で生きる自分自身を見つめ直すことができるかなと作品と携わって思いました。気持ちよく健やかに、みんなが生きれればいいなと思いますし、音楽や映像の迫力をエンターテインメントとして全身で感じていただけたらと思います」とアピールした。