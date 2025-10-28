将棋の第７３期王座戦五番勝負第５局が２８日、山梨・甲府市の常磐ホテルで指された。先手の挑戦者・伊藤匠叡王（２３）が藤井聡太王座（２３）＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王、王将＝に９７手で勝利し、シリーズ通算３勝２敗でタイトルを獲得。現在保持している叡王に続く二冠となった。

藤井が時間を使って苦しむ中、徐々にリードを広げる展開となったが「（序盤は）手の広い将棋が続くのかなと思った。最後まで（勝利できるか）全く分からない（状況だった）」。２４年６月の叡王戦で藤井に勝利した時と同じ３勝２敗での戴冠については「内容を良くしていくことができた。フルセットになってしまったけど、最終局も終盤まで難しい将棋で充実したシリーズだった」と振り返った。

藤井との番勝負での同学年対決は４回目だが、これで２勝２敗に。藤井のタイトル戦成績は３１勝２敗で、伊藤が唯一土を付けた棋士となる。新たなタイトル獲得については「まだまだ実感が湧かないけど、一つ結果が出せて良かった」と安堵（あんど）の表情。叡王戦以来となった藤井とのシリーズについては「１年以上空いていて、どういう戦いができるか不安があったけど、熱戦のシリーズにできてうれしい」と喜んだ。

伊藤は藤井から奪取した叡王を今期初防衛。通算獲得タイトルが３期目となり、規定により九段昇段を決めた。