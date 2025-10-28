将棋の第７３期王座戦五番勝負第５局が２８日、山梨・甲府市の常磐ホテルで指された。後手の藤井聡太王座（２３）＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王、王将＝が伊藤匠叡王（２３）に９７手で敗れ、２勝３敗で２０２３年６月以来の六冠に後退した。伊藤は現在保持している叡王に続くタイトル獲得で、二冠となった。

相掛かりの戦型となる中、藤井は午前中から１時間を超える長考をするなど時間を使う苦しい展開。午後に入って藤井が敵陣に攻め入ったが、一瞬の隙を突いて伊藤が反撃。徐々に形勢が傾き始めると、藤井の前のめりになって盤をじっと見つめる時間が長くなった。最後は共に１分将棋にもつれ込んだが、伊藤に押し切られた。

終局後も顎に手をあて、盤面を見続けた。「こっちから動いていかなければと思ったけど、いい手の組み合わせが分からなかった」と声を落とし「終盤戦で競り負けるような形になった。少しずつ力をつけていくしかない」と唇をかんだ。

伊藤に敗れ、初の失冠となった２３年度の叡王戦で決着がついたのも同ホテル。くしくも同じ対局場、同じ相手で苦杯をなめることとなった。