¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ¼·´§¤¬¾¡¤Æ¤Ð3Ï¢ÇÆ¡¢Éé¤±¤ì¤ÐÏ»´§¤Ë´ÙÍî¤È¤Ê¤ë²¦ºÂÀï¸ÞÈÖ¾¡Éé¤ÎºÇ½ª¶É¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂ®Êó¡ÛÆ£°æÁïÂÀ¼·´§(23)¤¬Éé¤±¤¿¡ª¡ÖÏ»´§¡×¤Ë´ÙÍî Æ±³ØÇ¯¤Î°ËÆ£¾¢±Ã²¦(23)¤¬²¦ºÂÀïÂè5¶É¤Ç¾¡Íø È¬´§¤«¤é¼·´§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ø±ï¤Î²ñ¾ì¤Çº£²ó¤â¥¿¥¤¥È¥ë¼º¤¦
3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Æ£°æÁïÂÀ¼·´§¤¬Æ±³ØÇ¯¤Î°ËÆ£¾¢±Ã²¦¤ËÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Àè¼ê¤Ï¿¶¤ê¶ð¤Ç°ËÆ£±Ã²¦¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°9»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Î»³Íü¸©¹ÃÉÜ»Ô¤Î¾ïÈØ¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢µîÇ¯¤Î±Ã²¦Àï¤ÇÆ£°æ¼·´§¤È°ËÆ£±Ã²¦¤¬ºÇ½ª¶É¤òÀï¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢È¬´§¤òÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤¿Æ£°æ¼·´§¤¬Ä©Àï¼Ô¤Î°ËÆ£±Ã²¦¤ËÇÔ¤ì¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò½é¤á¤Æ¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î2¿Í¤¬Áª¤ó¤À¤¤ç¤¦¤Î¾¡Éé¤á¤·¤Ï¶¦¤Ë¡Ö¥«¥ìー¤¦¤É¤ó¸æÁ·¡×¡£
¥«¥ìー¤¦¤É¤ó¤Ë¤Ï¡¢¥«¥Ä¥ª½Ð½Á¤ÎÏÂÉ÷¥Ýー¥¯¥«¥ìー¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¾¡Éé¤á¤·¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤Û¤É¡¢Æ£°æ¼·´§¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÃÏ¸µ °¦ÃÎ¸©À¥¸Í»Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀ¥¸Í»Ô¤Î¾¦Å¹³¹¤Ç¤Ï¡¢Æ£°æ¼·´§¤ÎËÉ±Ò¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¯¤¹¶Ì¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Æ£°æ¼·´§¤ò±þ±ç¤·Â³¤±¤ëÃÏ¸µ¤ÎµÊÃãÅ¹¤Ï¡ÄÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー
Æ£°æ¼·´§¤ò±þ±ç¤·Â³¤±¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î»×¤¤¤Ï°ì¤Ä¡£
¡Ö²¦ºÂËÉ±Ò¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¿®¤¸¤ë¤À¤±¡×
¡Ö¤¤¤¤¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÆ£°æ¼·´§±þ±ç¥á¥Ë¥åー¤ò¿ôÂ¿¤¯À¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿µÊÃãÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¤Ç±þ±ç¡ª
¡ÖÀ¥¸Í¾Æ¤½¤Ð¤òÆ£°æ¼·´§¤Ë¸«Î©¤Æ¤Æ¡¢¥«¥Ä¤ò¤Î¤»¤Æ¡ØÆ£°æ¼·´§¡È¾¡¤Ä¡É¡Ù¡£¾¡Íø¤òµ§¤Ã¤ÆÀÖ»ú³Ð¸ç¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥³ー¥Òー¤â¤Ä¤¤¤Æ¤ªÃÍÃÊ1028±ß¡£¤³¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¤Ï°î¤ì¤ë»×¤¤¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡ÊÆ£°æ¼·´§¤¬¡Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¯¤¹¶Ì¤ò³ä¤ë¤³¤È¤·¤«¤ß¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£±þ±çÃÄ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
ÍÑ°Õ¤·¤¿¤¯¤¹¶Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤¢¤¹¸áÁ°Ãæ¤ËÊÒ¤Å¤±¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£