【食べ放題ニュース】神ビジュ！美しすぎる“マリー・アントワネット”の世界に浸るスイーツビュッフェやるよ♪

ヒルトン広島の6階オールデイダイニング「モザイク」では、2025年11月15日（土）〜12月28日（日）までの毎週土・日・祝日とクリスマス当日の12月25日（木）に、冬のスイーツビュッフェ『マリー・アントワネットのロイヤルクリスマス』を開催します。

同ビュッフェは、18世紀フランスの王妃マリー・アントワネットの優雅で気品あふれる世界観をテーマにしたもの。

マリー・アントワネットの世界観を彷彿とさせるスイーツ約20種類と、セイヴォリー9種類がビュッフェ台に並びます。

ピンク・白・ゴールドを基調としたマリー・アントワネットが主催する華麗なクリスマスパーティーのような幻想的な世界観で、極上のスイーツを味わえる機会をお見逃しなく！

メニュー紹介

〈スイーツ〉

◆フレーズ・エ・シャルム

軽やかなスポンジにオレンジリキュールを染み込ませた、マリー・アントワネットのドレスのように華やかなショートケーキ。

◆クチュール・ブランシュ

金柑とカルダモンのコンフィチュールをジャスミンティーのムースで包み込み、レースのような繊細なデコレーションを施した一品。

◆マリーの愛したビスキュイ・クグロフ

フランスの伝統菓子“ビスキュイ・サヴォワ”をクグロフ型で焼き上げ、ふわふわとした食感にビターオレンジがアクセントを添える一品。

◆アップル・ド・ノエル

マリーが愛したヴェルサイユ宮殿の特別な果樹園で育まれたりんごより着想を得た、ほんのりシナモン香るしっとりとしたパウンドケーキ。

◆王妃の美しきタルト

ヴェルサイユ宮殿の庭園に咲く薔薇を思わせる華やかなデコレーションが目を引くストロベリームースを載せたタルト。

◆ヴェルサイユの雪化粧

クリームで美しく仕上げたクリスマスの伝統菓子「ブッシュ・ド・ノエル」。

〈ライブステーション〉

◆カーディナルシュニッテン

マリー・アントワネットが生まれたオーストリアの伝統菓子。メレンゲ生地とスポンジ生地を交互に重ねて焼き上げた、サクサクとふわふわの食感が魅力の生地に、たっぷりのラズベリークリームを絞り、切り分けて提供。

◆ラズベリー・シャポー

貴婦人の帽子をイメージし、ラズベリーの爽やかな酸味とキャラメルのまろやかな甘味が調和した一品。

◆マカロン・ド・ビジュー

ホワイトチョコレートのマカロンにアールグレイティーの香りを閉じ込めた、マリー・アントワネットが身に着けていた宝石のような一口サイズのスイーツ。



〈セイヴォリー〉

◆ジャンボン・ブール

香ばしく焼き上げたバケットに胡桃クリームと甘酸っぱいアップルジャムをサンドした、パリの定番サンドイッチ。

◆コック・オ・ヴァン

鶏もも肉をマッシュルームや玉ねぎとともに赤ワインでじっくり煮込み、黒コショウの香りがアクセントとなるフランス・ブルゴーニュ地方の郷土料理。

◆フラムクーヘン風ピザ

ホワイトクリームをベースに香ばしいベーコンと甘いはちみつを重ねて焼き上げた、アルザス地方伝統の薄焼きピザより着想を得た一品。

スイーツビュッフェ『マリー・アントワネットのロイヤルクリスマス』開催概要

会場：オールデイダイニング「モザイク」（ヒルトン広島6F）

期間：2025年11月15日（土）〜12月28日（日）の土・日・祝日、12月25日（木）

時間：15:00〜17:00（L.O. 16:45）

料金：1名 4,500円/ お子様（4〜12歳）2,250円

※3歳以下のお子様は無料です

会場概要

◼︎ヒルトン広島

所在地：広島県広島市中区富士見町11−12

電話：082-243-2700