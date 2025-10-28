»³¾åÈï¹ð¡Ö¤¹¤Ù¤Æ»ö¼Â¡×°ÂÇÜ¸µ¼óÁê½Æ·â»ö·ï¤Î½é¸øÈ½¡¡º£¸å¡¢Êì¿Æ¤â¾Ú¸À¤Ø
°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤ò½Æ·â¤·»¦³²¤·¤¿¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤Î½é¸øÈ½¤¬³«¤«¤ì¡¢»³¾åÈï¹ð¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ»ö¼Â¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¹ø¤Þ¤Ç¿¤Ó¤¿È±¤òÂ«¤Í¤ÆË¡Äî¤ËÎ©¤Ã¤¿»³¾åÈï¹ð¡£ºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¤ò½ä¤ë²ÈÄí´Ä¶¤¬ÁèÅÀ¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¡»¡Â¦¤Ï¡ÖÀ¸¤¤Î©¤Á¤ÏÎÌ·º¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¹ø¤Û¤É¤ÎÄ¹¤µ¤Þ¤Ç¿¤Ó¤¿È±¡¢¾®¤µ¤ÊÀ¼¤Î»³¾åÈï¹ð
2022Ç¯7·î¡¢ÆàÎÉ»Ô¤Ç±þ±ç±éÀâÃæ¤À¤Ã¤¿°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤¬¼Í»¦¤µ¤ì¤¿½Æ·â»ö·ï¡£»¦¿Í¤ä½ÆÅáË¡°ãÈ¿¤Ê¤É5¤Ä¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¡Ê45¡Ë¤Ç¤¹¡£
¾×·â¤Î»ö·ï¤«¤é3Ç¯¡£28Æü¤Î½é¸øÈ½¤Ç¡¢²¿¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡Ä¡£
¹õ¤Î¥¹¥¨¥Ã¥È¤Ç¸½¤ì¤¿»³¾åÈï¹ð¤Ï¡¢Èè¤ì¤¿É½¾ð¤ÇÄîÆâ¤Ø¡£¹ø¤Û¤É¤ÎÄ¹¤µ¤Þ¤Ç¿¤Ó¤¿È±¤ÎÌÓ¤ò¡¢Æ¬¤Î¸å¤í¤ÇÂ«¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÛÈ½Ä¹¡ÖÌ¾Á°¤Ï¡×
»³¾åÈï¹ð¡Ö»³¾åÅ°Ìé¤Ç¤¹¡×
ËµÄ°ÀÊ¤Ë¤«¤¹¤«¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¡¢¾®¤µ¤ÊÀ¼¤ÇÅú¤¨¤¿»³¾åÈï¹ð¡£µ¯ÁÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ä¡£
»³¾åÈï¹ð¡Ö¤¹¤Ù¤Æ»ö¼Â¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ë¡Î§¾å¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ÏÊÛ¸î»Î¤ËÇ¤¤»¤Þ¤¹¡×
¢£ÁèÅÀ¤Î1¤Ä¤Ï¡Ä¡ÈÅý°ì¶µ²ñ¡É¤Î»ö·ï¤Ø¤Î±Æ¶Á
ÆàÎÉÃÏºÛ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢ÃíÌÜ¤ÎºÛÈ½¡£
»³¾åÈï¹ð¤Î½é¸øÈ½¤òËµÄ°¤·¤è¤¦¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆàÎÉÃÏºÛ¤Ë¤è¤ë¤È32¤ÎËµÄ°ÀÊ¤ò½ä¤ê727¿Í¤¬Îó¤ò¤Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËµÄ°·ô¤ËÊÂ¤Ö¿Í
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤¢¤¢¤¤¤¦»ö·ï¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤Ï¾×·â¤À¤Ã¤¿¡£Æ°µ¡¤Ë´Ø¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¸ý¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
ËµÄ°·ô¤ËÊÂ¤Ö¿Í
¡Ö½¡¶µ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¶¯¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ò¾Ü¤·¤¯»Ç¤¨¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¸·²üÂÖÀª¤¬Éß¤«¤ì¤ëÃæ¡¢¸á¸å2»þ¤´¤í¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿½é¸øÈ½¡£ºÛÈ½¤ÎÁèÅÀ¤Î1¤Ä¤¬¡¢À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÅý°ì¶µ²ñ¡É¤¬»ö·ï¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¤«¡£ÂáÊá¸å¡¢»³¾åÈï¹ð¤Ï¤³¤¦¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³¾åÈï¹ð
¡ÖÊì¿Æ¤¬Â¿³Û¤Î¸¥¶â¤ò¹Ô¤¤¡ÈÅý°ì¶µ²ñ¡É¤Ëº¨¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤ÎÀ¯¼£¿®¾ò¤ËÂÐ¤¹¤ëº¨¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸¡»¡Â¦¤Ï¡ÈÅý°ì¶µ²ñ¡É¤Î±Æ¶Á¤ÏÈÈ¹Ô¤ÈÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Ç¡¢°ìÊý¤ÎÊÛ¸îÂ¦¤ÏÊì¿Æ¤¬¡ÈÅý°ì¶µ²ñ¡É¤ËÂ¿³Û¤Î¸¥¶â¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç²ÈÄí¤¬Êø²õ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¼çÄ¥¤·¡¢¾ð¾õ¼àÎÌ¤òµá¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¸¡»¡Â¦¡ÖÀ¸¤¤Î©¤Á¼«ÂÎ¤ÏÎÌ·º¤òº¸±¦¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¤³¤ÎÆü¤ÎºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢¸¡»¡Â¦¤Ï»³¾åÈï¹ð¤ÎÄÌ¿®À©Âç³ØÂà³Ø¤Ê¤É¤Î·ÐÎò¤Ë¿¨¤ì¡¢¤³¤¦»ØÅ¦¡£
¸¡»¡Â¦
¡Ö»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÏÊì¤¬¡ÈÅý°ì¶µ²ñ¡É¤ËÆþ¿®¤·¤¿¤«¤é¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¼«¿È¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤«¤é¡¢»³¾åÈï¹ð¤¬¡ÈÅý°ì¶µ²ñ¡É¤Ëº¨¤ß¤òÊç¤é¤»¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ä¡£
¸¡»¡Â¦
¡Ö°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤Î»¦³²¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¡ÈÅý°ì¶µ²ñ¡É¤ËÈãÈ½¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¹Í¤¨½Æ·â¤ò·×²è¤·¤¿¡×
»ö·ï¤Þ¤Ç¤Ë»³¾åÈï¹ð¤¬10Ãú¤Î¡È½Æ¡É¤òÀ½Â¤¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¡Ö·×²èÀ¡¢´í¸±À¤Î¹â¤µ¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÔ¶ø¤ÊÀ¸¤¤Î©¤Á¤Ç¤âÈÈºá¤ò¤·¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡ÖÀ¸¤¤Î©¤Á¼«ÂÎ¤ÏÎÌ·º¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÊÛ¸îÂ¦¡Ö¡ÈÅý°ì¶µ²ñ¡É¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿¿ÍÀ¸¡×
°ìÊý¤ÎÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¼çÄ¥¡£
ÊÛ¸îÂ¦
¡ÖÊì¿Æ¤Î¸¥¶âÁí³Û¤Ï1²¯±ß¤Ë¾å¤ê¡¢À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿´Ä¶¤Ï»ùÆ¸µÔÂÔ¤Ç¹ÔÆ°¤Ï±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÈÅý°ì¶µ²ñ¤ËËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¤¿¿ÍÀ¸¡É¤À¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶µÃÄ¤Ø¤ÎÉü½²¡Ê¤Õ¤¯¤·¤å¤¦¡Ë¿´¤«¤é½±·â¤ò·è¤á¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢Èï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Î¤Û¤«¡¢»³¾åÈï¹ð¤ÎÊì¿Æ¤âË¡Äî¤Ç¾Ú¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È½·è¤Ï¡¢ÍèÇ¯1·î¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£