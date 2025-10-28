◇MLBワールドシリーズ第3戦 ドジャース6×-5ブルージェイズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)

延長18回の激闘を制したドジャース。ロバーツ監督は延長に入りブルペンで登板の準備をみせた山本由伸投手について言及しました。

1勝1敗で迎えた第3戦は両軍合わせて計19投手が出場する総力戦。2日前の第2戦で9回1失点の完投勝利を飾った山本投手は、ベンチで見守っていましたが、延長戦でもなかなか勝負が決まらず、ブルペンに入り投球練習。チームのために中1日でもマウンドに上がろうかという右腕でしたが、延長18回にフレディ・フリーマン選手のサヨナラホームランでドジャースが劇的勝利。山本投手は、登板こそありませんでしたが、チームメートが次々にねぎらう様子があり、ロバーツ監督も熱い抱擁をみせました。

ロバーツ監督は、「山本は休養日だったが、次のイニングで登板する可能性もあった。これは選手たちが優勝のために何でもする覚悟で、全てを捧げている証だ」とその行動を絶賛。また、登板となっていた場合は、「必要な限り投げてもらった。彼が最後の投手だっただろう」と語り、ワールドチャンピオンをかけた“総力戦”を物語っています。