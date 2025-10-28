将棋の第73期王座戦5番勝負は28日、山梨県甲府市の常磐ホテルで最終第5局が指され、後手の藤井聡太王座（23）＝王将含む7冠＝が挑戦者・伊藤匠叡王（23）に97手で敗れ、シリーズ成績2勝3敗で王座を失った。

同学年対決に敗れた藤井は1年4カ月守っていた7冠から6冠に後退。シリーズを振り返り「終盤戦で競り負ける形になってしまった。実力が足りなかったのだと思う」とコメントした。

8冠から7冠に後退した昨年6月の叡王戦に続き、またも同じ相手に、同じ会場でタイトルを奪われた。2冠目を失ったことについて問われると、言葉を選びながら「また少しずつ力を付けていくしかない」と話した。

10日に23歳になったばかりの伊藤は中原誠十六世名人（78）＝2009年引退＝の23歳4カ月を抜き、史上3番目の若さで2冠を保持したことになる。1位は藤井の18歳1カ月（棋聖、王位）、2位は羽生善治九段（55）で21歳11カ月（棋王、王座）。

藤井は通算タイトル獲得数を32期に伸ばせず、渡辺明九段（41）と並ぶ歴代4位タイのまま。現在進行中の第38期竜王戦7番勝負では挑戦者・佐々木勇気八段（31）に2勝0敗とリードを奪っている。