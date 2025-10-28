天皇、皇后両陛下主催の秋の園遊会が２８日、東京・元赤坂の赤坂御苑で開かれ、各界の功労者ら１４７７人が出席した。

両陛下らは穏やかな秋晴れの下、招待客と和やかに歓談された。

能登半島地震で被災した人間国宝の漆芸作家、山岸一男さん（７１）は、天皇陛下から「本当に大変でいらっしゃいましたね」と言葉をかけられた。地震で工房が全壊した山岸さんは、両陛下の被災地お見舞いに対する感謝と自らの復興への決意を伝えた。皇后さまは「復興をお祈りしております」と気遣われていた。

全日本ろうあ連盟元理事長の石野富志三郎（ふじさぶろう）さん（７３）とは、両陛下や皇族方との間で手話を通じた交流が広がった。手話通訳を介して「手話を習いたい」と話した皇后さまに、石野さんが感謝の表現をしてみせると、両陛下とも手話で「ありがとう」と伝えられた。

石野さんは、来月開催される聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」の誘致に携わった。両陛下は、「楽しみにしています」と話されたという。秋篠宮妃紀子さまと次女佳子さまは、滑らかな手話で石野さんとやり取りされた。

日本中央競馬会（ＪＲＡ）で史上初の通算４５００勝を達成した騎手の武豊さん（５６）には、陛下から「競馬界の発展のために大変尽力していただいて」とねぎらいの言葉があった。動物好きで知られる天皇ご一家。武さんは「馬の名前がスラスラ出てきて驚いた」という。愛子さまが、武さんから競走馬の速度を聞き、「あの姿勢で耐えられるって、信じられない」「どこの筋肉を鍛えているのですか」と尋ねられる場面もあった。武さんは「もっと頑張ろうという気になりました」と喜んでいた。

両陛下と皇族方は二手に分かれ、約２時間にわたって招待客と交流された。