¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥Ø¥Ö¥ó¡õ¶Ó¿¥¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¤Õ¤¿¤ê¡×¡ÖÌÂ¥³¥ó¥Ó¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬28Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¡¢¡ÖÁáÂ®¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶Ó¿¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¡È¾·¤«¤ì¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¡É¤È¡¢¡ÈÆ±Î½¤Ç¤¢¤êÄÌÌõ¡É¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤ÎÆó¿Í¡£¤³¤ì¤«¤é°é¤Þ¤ì¤ëÆó¿Í¤ÎÍ§¾ð¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥óÌò¤Î¥È¥ß¡¼¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ê34¡Ë¤È¡¢¶Ó¿¥Í§°ìÌò¤ÎµÈÂôÎ¼¡Ê31¡Ë¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¤Õ¤¿¤ê¡×¡Ö¶Ó¿¥¤µ¤ó¤¬¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤Î¤È¡¡¤ª¤¸¤¸ÍÍ¤¬Åá¿¶¤ê²ó¤¹¤Î¤¬¥µ¥¤¥³¡¼¡×¡Ö¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¡¢¼«Í³¤Ç¡¢¶Ó¿¥¤µ¤óÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤ÎÂçÊÑ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¡¢¾Ð´éÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Öº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ó¿¥¤µ¤ó¤¬Èþ¤·¤¤¡×¡Ö2¿Í¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¸«½êËþºÜ¤Ç³Ú¤·¤ß¡Á¡×¡ÖÌÂ¥³¥ó¥Ó¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£