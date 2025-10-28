やす子、ベテランMCに「下手くそすぎません？」収録中に頭抱える異常事態

10月27日（月）の『くりぃむナンタラ』は、いつもと違った展開でスタジオが不穏なムードに包まれる場面があった。

【映像】やす子「上田さんどうしたんですか？」ベテラン芸人に痛烈ツッコミ

この日の企画は、櫻坂46のメンバー（武元唯衣・松田里奈・井上梨名・大園玲）によるドッキリ企画「人間インストール」の特別バージョン、「櫻坂46の逆インストール」。

これまで芸人たちに遠隔操作され、着実にバラエティ力を磨いてきた彼女たちが、今回初めて“インストールする側”に挑戦。くりぃむしちゅーらベテラン芸人たちを遠隔操作し、収録現場をカオスに陥れた。

舞台となったのはニセのトーク企画で、ターゲットは向井慧（パンサー）、やす子、岡田紗佳、カカロニの5人。

櫻坂メンバーは上田晋也、有田哲平、小杉竜一（ブラックマヨネーズ）、品川祐（品川庄司）の4人に指示を送った。彼らは指示された言葉しか話すことができない。

櫻坂メンバーは自信満々でスタートしたが、オープニングのトークから違和感は隠せなかった。

鉄板ギャグ「ヒーハー」も言わず、ひたすら標準語でツッコむ小杉（井上）に、毒もなく、笑顔で普通のコメントを言うだけの品川（大園）。

「緊張してる」と有田（武元）は言い訳するが、向井は「何かおかしい。いつもの感じじゃない」と早くも違和感を覚えた。

とくに目立っていたのは上田（松田）だ。

いつもは舌鋒鋭くスタジオを切り回しているのに、今回はアイドルに指示された言葉をただ棒読みするだけ。コメントにいつものキレはなく、得意のたとえツッコミも弱々しかった。

あまりの調子の悪さに、ターゲットのやす子が「上田さん、どうしたんですか？」と心配するほど。

番組中盤では、カカロニ・栗谷が「性欲ってありますか？」とベテラン芸人たちに質問した。櫻坂メンバーは「そんな質問やめてもらっていい？」とストップをかけ、代わりに「パートナーとどこまでスキンシップ取る？」という質問に答えることに。

ここから櫻坂メンバーたちのインストールによって、ベテラン芸人たちが愛妻家をアピールする展開になる。

有田が「家ではベタベタなのよ」と明かせば、小杉は「ちゅきちゅき言い合ってる」とコメント。上田も「めちゃめちゃイチャイチャする」と語り、意外な告白にスタジオは大盛り上がりとなった。

とはいえ、彼らのコメントがいつもより冴えないのは変わらず、ターゲットから「質問に対する答えになってない」とたびたび指摘される場面も見られた。

トークがうまくできないベテラン芸人たちに、やす子は、「何これ？」と頭を抱えて困惑するばかり。“棒読みMC”が続く上田から雑にコメントを求められた場面では、「下手くそすぎません？」と痛烈ツッコミを浴びせた。

上田は「調子悪そうだったから」と釈明するも、やす子は「お前だろ！ 調子悪いの」と怒りをあらわに。しまいには「モノマネ芸人じゃない？」と疑い出し、スタジオは笑いに包まれた。