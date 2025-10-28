¡ÚÃæÆü¡Û½ÙÂÀ¡Ê32¡Ë¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð ¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×ËÜ¿Í¤Ï¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾
½ÙÂÀÁª¼ê¤Ï2010Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é1°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤ÆÆþÃÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯¥·ー¥º¥óÅÓÃæ¤Ë¥È¥ìー¥É¤Ç¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ë°ÜÀÒ¡¢½ÓÂ¶¯¸ª¤Î³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ¼ç¤Ë¼éÈ÷¸Ç¤á¤äÂåÁö¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤Îµ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨¤«¤éÅÐÏ¿Ì¾¤ò¡Ö¸åÆ£½ÙÂÀ¡×¤«¤é¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Î¡Ö½ÙÂÀ¡×¤ËÌá¤·¡¢³«Ëë°ì·³Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥·ー¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¤Ï¥×¥íÆþ¤ê¸åºÇ¾¯¤Î22»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
28Æü¡¢µåÃÄ¤«¤éÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿½ÙÂÀÁª¼ê¤Ï¥Ê¥´¥äµå¾ì¤Ç¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
½ÙÂÀÁª¼ê¤Ï¡ÖÍè¤¿¤«¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¡Ö´üÂÔ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹°ìÊý¡¢¸½ÌòÂ³¹Ô¤Ø¤Î°Õ»×¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¸¤¤ëÆ»¤òÌÏº÷¤·¤Ê¤¬¤é15Ç¯´Ö°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×