　本日の日経平均株価は、目先の目標達成感から利益確定売りが優勢となる、前日比293円安の5万0219円と3日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は37社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、日経平均への採用でパッシブ系資金の流入期待膨らんだイビデン <4062> [東証Ｐ]、塗装機械製造の旭サナックを子会社化する西華産業 <8061> [東証Ｐ]、今期業績・配当予想を上方修正したメタウォーター <9551> [東証Ｐ]など。そのほか、名村造船所 <7014> [東証Ｓ]、内海造船 <7018> [東証Ｓ]の2社は4日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1718> 美樹工業　　　東Ｓ　建設業
<1723> 日本電技　　　東Ｓ　建設業
<1799> 第一建設　　　東Ｓ　建設業
<1870> 矢作建　　　　東Ｐ　建設業
<1930> 北陸電工　　　東Ｐ　建設業
<1965> テクノ菱和　　東Ｓ　建設業
<2737> トーメンデバ　東Ｐ　卸売業
<3153> 八洲電機　　　東Ｐ　卸売業
<3449> テクノフレ　　東Ｓ　金属製品
<3771> システムリサ　東Ｐ　情報・通信業

<4062> イビデン　　　東Ｐ　電気機器
<4099> 四国化ＨＤ　　東Ｐ　化学
<5802> 住友電　　　　東Ｐ　非鉄金属
<5803> フジクラ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5830> いよぎんＨＤ　東Ｐ　銀行業
<6301> コマツ　　　　東Ｐ　機械
<6361> 荏原　　　　　東Ｐ　機械
<6368> オルガノ　　　東Ｐ　機械
<6501> 日立　　　　　東Ｐ　電気機器
<6637> 寺崎電気　　　東Ｓ　電気機器

<6648> かわでん　　　東Ｓ　電気機器
<6814> 古野電　　　　東Ｐ　電気機器
<6824> 新コスモス　　東Ｓ　電気機器
<6890> フェローテク　東Ｓ　電気機器
<7013> ＩＨＩ　　　　東Ｐ　機械
<7014> 名村造　　　　東Ｓ　輸送用機器
<7018> 内海造　　　　東Ｓ　輸送用機器
<7259> アイシン　　　東Ｐ　輸送用機器
<7322> 三十三ＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7438> コンドー　　　東Ｐ　卸売業

<8061> 西華産　　　　東Ｐ　卸売業
<9029> ヒガシＨＤ　　東Ｓ　陸運業
<9037> ハマキョウ　　東Ｐ　陸運業
<9265> ヤマシタＨＤ　東Ｓ　卸売業
<9551> メタウォータ　東Ｐ　電気・ガス業
<9823> マミーマート　東Ｓ　小売業
<9984> ＳＢＧ　　　　東Ｐ　情報・通信業

株探ニュース