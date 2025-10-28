本日の【上場来高値更新】 イビデン、西華産など37銘柄 本日の【上場来高値更新】 イビデン、西華産など37銘柄



本日の日経平均株価は、目先の目標達成感から利益確定売りが優勢となる、前日比293円安の5万0219円と3日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は37社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、日経平均への採用でパッシブ系資金の流入期待膨らんだイビデン <4062> [東証Ｐ]、塗装機械製造の旭サナックを子会社化する西華産業 <8061> [東証Ｐ]、今期業績・配当予想を上方修正したメタウォーター <9551> [東証Ｐ]など。そのほか、名村造船所 <7014> [東証Ｓ]、内海造船 <7018> [東証Ｓ]の2社は4日連続で高値を更新した。



※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1718> 美樹工業 東Ｓ 建設業

<1723> 日本電技 東Ｓ 建設業

<1799> 第一建設 東Ｓ 建設業

<1870> 矢作建 東Ｐ 建設業

<1930> 北陸電工 東Ｐ 建設業

<1965> テクノ菱和 東Ｓ 建設業

<2737> トーメンデバ 東Ｐ 卸売業

<3153> 八洲電機 東Ｐ 卸売業

<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品

<3771> システムリサ 東Ｐ 情報・通信業



<4062> イビデン 東Ｐ 電気機器

<4099> 四国化ＨＤ 東Ｐ 化学

<5802> 住友電 東Ｐ 非鉄金属

<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属

<5830> いよぎんＨＤ 東Ｐ 銀行業

<6301> コマツ 東Ｐ 機械

<6361> 荏原 東Ｐ 機械

<6368> オルガノ 東Ｐ 機械

<6501> 日立 東Ｐ 電気機器

<6637> 寺崎電気 東Ｓ 電気機器



<6648> かわでん 東Ｓ 電気機器

<6814> 古野電 東Ｐ 電気機器

<6824> 新コスモス 東Ｓ 電気機器

<6890> フェローテク 東Ｓ 電気機器

<7013> ＩＨＩ 東Ｐ 機械

<7014> 名村造 東Ｓ 輸送用機器

<7018> 内海造 東Ｓ 輸送用機器

<7259> アイシン 東Ｐ 輸送用機器

<7322> 三十三ＦＧ 東Ｐ 銀行業

<7438> コンドー 東Ｐ 卸売業



<8061> 西華産 東Ｐ 卸売業

<9029> ヒガシＨＤ 東Ｓ 陸運業

<9037> ハマキョウ 東Ｐ 陸運業

<9265> ヤマシタＨＤ 東Ｓ 卸売業

<9551> メタウォータ 東Ｐ 電気・ガス業

<9823> マミーマート 東Ｓ 小売業

<9984> ＳＢＧ 東Ｐ 情報・通信業



株探ニュース

