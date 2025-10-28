シングルではなく、アルバムでもない。EPという作品形態はその中間に位置するものだが、どちらでもないからこその自由度がそこにはあり、時には実験や試行の機会となり、結果的には過去と未来とを繋ぐものになったりもする。

10月22日にリリースされたBAND-MAIDの『SCOOOOOP』は、まさしくそんな一枚だ。「Zen」、「Ready to Rock」、そして「What is justice？」というきわめて強力なキラーチューンの連発を経て登場したこの作品の制作背景について、5人がいつものように賑やかに語ってくれた。2025年1月から連続アニメタイアップシングルとしてリリースされたあの3曲を入口としながらこのバンドに興味を持ち始めた人たちにも是非お読みいただければ幸いだ。

◆ ◆ ◆

◼︎「Present Perfect」はそれぞれの「リード曲はこうあって欲しい」という考えを汲み取りながら形にすることができた

──『SCOOOOOP』のレコーディング完了からは少しばかり時間も経てきたわけで、この作品についての感触も変わりつつあるんじゃないかと思います。実際どうでしょうか？

小鳩ミク（G, Vo）：最近はリハーサルで新曲を合わせる機会も多くなってきていて、お給仕（＝BAND-MAIDのライブ）での披露に向けて着実に準備を重ねていますっぽ。そこでやっぱり、新曲たちに対して感じる距離感のようなものがどんどん近付いてきている気がしますし、「もうすぐこの子たちの全貌を披露できるんだな」というワクワク感がどんどん膨らんできている感じですっぽ。

──披露するうえでは結構準備が必要とされる曲たちでもあるはずです。（全員、頷く）

MISA（B）：どの曲についても間違いなく馴染んできている感じはあるんですけど、「難しいよね」という話をメンバー間でもよくしています。難しさの種類がこれまでとは違うというか。

AKANE（Dr）：メンバー個々が持っているグルーヴの違いのような部分についても、実際にリハでみんなで演奏してみた時に初めて気付かされるところがありますね。曲を聴いているだけでは気付けないようなことが実際あるんです。だからそういった部分についてもみんなで合わせていかないといけないな、と考えさせられたり。

──特に今作の場合、曲によって演奏者に求められるものがかなり違いそうですもんね。

SAIKI（Vo）：そうなんですよ。それぞれに違った濃さのある曲たちだと思いますし、同じような曲がないというのはとても魅力的なところじゃないかと思います。完成してから、何回もこの曲順で聴いてきたんですけど、自分でも他人事みたいに「いいEPだな」と思いつつ、「次、どうするの？」と思わされたり（笑）。しかも聴いていて、時間が経つのが結構速く感じられるというか。「次の曲は何だっけ？」と思っていたらもう最後のインスト「Lock and Load」まで来ていた、みたいなことがよくあるんです。ただ、そこでまたもう一度1曲目から聴きたくなるような繋がり感もあって、そこもいいな、と。

──いいことだらけじゃないですか（笑）。でも確かに同じEPというサイズ感ではあっても『Unleash』とは違ったスピード感があるように思います。

SAIKI：はい。なんかアダルトさが増したかな、と思います。ちょっと成熟した感じがあるというか。

小鳩ミク：『Unleash』の時は若々しさ、フレッシュさが打ち出されていたので、特に今回はそういう印象がいっそう強まっているんじゃないかと思いますっぽね。

KANAMI（G）：実際にみんなで楽器を合わせてみて、もちろんさきほどAKANEも言っていたように全員のグルーヴを重ねながら高めていかないといけないな、というのもあるんですけど、同時に、それぞれの曲がお給仕を通じてもっと進化していくことになるんじゃないかな、という期待感があるんです。そこでさらにアレンジが変わっていって面白くなるんじゃないかと思える曲もありますし、ある意味、私たちの曲はお給仕で完成するものだと思っているので、今回の曲たちもお給仕でどんどん成長しながら完成形に近付いていくんだろうな、なんて自分でも思いながら聴いています。

──そうなってくると、間近に控えているツアーのFINAL ROUNDがますます楽しみになってきますね。

KANAMI：そうなんですよ。しかもそのFINAL ROUNDの3公演のなかでも進化の過程をみせていけるはずだし、12月7日の東京ガーデンシアターがファイナルになるわけですけど、そこでどれだけのものになっているかが楽しみだね、という話をメンバー間でもしているんです。だからそれに向けてSAIKIがどんなセットリストを組んでくるかについても楽しみなんです。

SAIKI：実際、セットリストはもうだいぶ固まってきました。演奏するつもりでいる曲のリストアップはすでに済んでいて、そこから組んでいくんですけど、まだ全貌は見えていないにしても「この曲とこの曲は繋げるよ」みたいな要所要所の選曲については、すでに少しずつ伝えていたりするんです。

──だいぶ大変そうですか？

MISA：まだちょっと、わからないですね。

小鳩ミク：ただ、どんな流れになるにしても大変そうだね、という話はしてるんですっぽ。

KANAMI：ちなみに昨日のリハの後、すっごく疲れてしまってたみたいで、家に帰ってから30分寝ちゃいました（笑）。

AKANE：わかるわかる。やっぱり1曲1曲のカロリー消費量がすごくて。

──やはり新曲のリハの場合、神経を遣うところもあるでしょうし、そのぶん消耗度が高くなるようなところあるんでしょうか？

KANAMI：それはありますね。しかもセットリストを想定しながら‟流れ”で合わせていると、普段のリハとは違う疲労感みたいなものがあって。

SAIKI：そう、1曲を合わせるのとは違った消耗があるんです。

小鳩ミク：新曲と繋げてやってみると、以前からの曲についても「この曲、こんなに疲れたっけ？」と思わされたりすることがありますっぽ。

──なるほど。さて、ここからはこの『SCOOOOOP』の収録曲のうち、ここで初めて聴ける各曲について訊いていきたいと思います。まず1曲目に配置されているのが「Present Perfect」。この曲は確か、このEPのリードトラックにすることを前提に作られたものなんですよね？

KANAMI：そうですね。この曲については「私たちの新たな名刺になる曲を作りましょう」という話から始まっていて、まず私が「今のBAND-MAIDらしさ」「今のBAND-MAIDが出すEPのリード曲にするならこういう曲」というのを意識して作った短いデモを2曲用意して、みんなに提示してみたところ、全員がこの「Present Perfect」のほうを選んできたんですね。そこで、いつもだったら私が全体の構成とかについて考えていって、みんなにアレンジを投げるような作業の進め方をしてきたんですけど、この曲については「みんなで作っていこう」というのがあったので、みんなにもデモを聴きこんでもらい、アイディアや意見を出してもらいながら、それを私がまとめていく形で構成していったんです。そこがいつもとは違っていて、そのぶん新しいアイディアというか、それぞれの「リード曲はこうあって欲しい」という考えを汲み取りながら形にすることができたので、「みんなで作り上げた1曲」という気持ちが大きい……と思うんだけど、どう？（笑）

小鳩ミク：わっ、急に話を振られましたっぽ（笑）。

KANAMI：今、結構頑張って話せたんだけど、途中で結論がわからなくなってしまって（笑）。でもとにかく、この曲については「みんなで作ったもの」という思い入れがすごくあります。

MISA：そうやって作った曲だからこその特別感みたいなものがありますね。

AKANE：各自がアイディアを持ち込むことで、イメージが膨らむところもありますし。

KANAMI：たとえば転調するところなどについては私が元々用意していたんですけど、ひとりで最後まで作っていたらこうはならなかったと思いますね。

SAIKI：みんなでアイディアを出すということになって、まずはそれぞれ個別にKANAMI宛てに送って。のちにそれを反映させた結果こうなった、というものが返ってくるという流れだったので……実際のところ詳細というか、それをどうやってまとめたかについてはKANAMIにしかわからないところがあるんですよ（笑）。私たち4人は「こうしたい！」ということを言いたいだけ言って、それをKANAMIがまとめてくれたという感じだったので。

──つまりKANAMIさんからの「ご意見ご希望をお寄せください」という申し出に全員が答えまくっていったわけですね？

KANAMI：はい。それを私が取り入れながらまとめて「ご意見ありがとうございました。このようにまとまりました」というのを提示したわけなんです（笑）。だから通常の場合以上に手間がかかった部分もあるんですけど、作り方として面白かったですね。「みんなからの意見を募るとこんなアイディアが出てくるんだ」というのもあったし、テイストの違う2曲を用意していった時に全員がこっちの曲を選んできたのも面白かったです。「そうか、みんなが求めてるのはこっちなんだ」というのを確認できたのも良かったなと思います。

──そんな話を聞くと、今回選ばれなかったもうひとつの曲がどんなものだったのかが気になってきますが。

KANAMI：もう一つの曲も好評なので「それもアレンジを進めておいてね」ということになってるんですけど、EPの中での曲の並びを考えた時に「Present Perfect」のほうが選ばれた、という感じでもありましたね。

SAIKI：そう。あくまでそこでの意見が全員一致したということで、選ばれなかったもう1曲が曲として良くなかったとか、そういうことではないんです。

小鳩ミク：このEPには3曲のタイアップ曲を入れることも決めてましたし、他の新曲のいくつかは先にできていたので、そんな中で新たな名刺になる曲をひとつ作ろうとなった時に、こっちの方向の方がいいということになったんですっぽね。

──歌詞に目を向けてみると、名刺というだけあって、これまでの過去を象徴する言葉がたくさん散りばめられていますけど、そういった象徴的な1曲を作っていくうえで、音楽的な意味ではどんな要素が欠かせないと思いましたか？

SAIKI：私はやっぱり、エモいメロディですね。BAND-MAIDらしい曲にしていくうえでは、まずそれが必要だと思います。それと、オケ自体がメンバーそれぞれの存在感のあるものになっていること。そこがBAND-MAIDの魅力だと思っていますし、実際この曲のオケもそういうものになっていると思います。

小鳩ミク：曲構成の展開のあり方、展開が豊富なところにもBAND-MAIDらしさがあると思いますっぽ。1曲の中でのストーリー性のようなものがすごく好きだって言ってくださるご主人様お嬢様（＝BAND-MAIDのファンの総称）もとても多いですし、そこもすごく大事な要素だと思っていますっぽね。

MISA：私としては、この曲ではスケール感を出したかったので、フレットの移動の幅をすごく広くして、そこでの工夫を結構してみました。デモを聴いた段階でも「スケール感が大きいな」という印象がありましたし、リード曲ではそういう部分を出せたらいいな、と考えていたので。

AKANE：BAND-MAIDの曲では、SAIKIのボーカルメロディとドラムのビートが縫っていくように絡んでいくことがとても多いので、メロディを引き立たせたい時には、ちょっと後ろに下がることをいつも意識しながら叩いているんですね。今回はそういう駆け引きの部分をしっかりと出せたかな、という手応えがあります。

──「Present Perfect」というタイトルが意味するのは現在完了形。それだけに「これまでがあるからこそ今現在がある」という歌詞になっていますよね。その歌詞のなかでも「We are the story」というフレーズがとても象徴的だと感じました。これがそのままタイトルになっていてもおかしくないくらいだと思います。

小鳩ミク：そうなんですっぽ。歌詞を考えている時に、そのフレーズは絶対にサビの頭に持ってきたいというのがあったので、そこは自分でもこだわりましたっぽね。そこがやっぱりこの歌詞の肝の部分だと思っているので、それこそ本当にタイトルにしてもいいくらいだと思っていたんですっぽ。今回のEPでは、私たち自身のことを自分たちで発信していくというのもテーマのひとつだったので、この5人だけではなく、ご主人様お嬢様も含めて「私たち」という捉え方をして、「これは私たちの物語なんだよ」ということを表現したかったんですっぽ。

──バンド側が物語を作って提供しているのではなく、それをみんなで作りあげていっているということなんですね。この曲ではSAIKIさんのボーカルもすごいです。最初の歌い出しはすごく生っぽい声で始まって、そこから一気に張り上げていくじゃないですか。

SAIKI：びっくりしちゃいますよね（笑）。お給仕ではどうなっちゃうんでしょう？ まあリハでも実際、このまま歌ってますけど（笑）。

──これまでにもいきなり歌から始まる曲というのはありましたけど、ここまで一気に張り上げていくのは初めてですよね？

SAIKI：そう、初めてだったんですよ。これはなかなか自分でも新鮮でした。喉がマッチョじゃないと絶対対応できない感じというか（笑）。あそこで急に張り上げるというのは瞬発力のようなものも求められるし、喉の切り替えが必要になってくるんですよ。そもそもデモの段階ではあそこの“Yeah！”は、もうちょっと違う感じの“Yeah！”だったんですね。言ってみればもう少し男性っぽい感じの、引っかけずにガーッと行く感じの“Yeah！”だったんです。それを逆に、もっと女性的な歌い方にしてみた結果、こうなったんです。

──“Yeah！”ひとつをとってもいろいろなアプローチの仕方があるわけですよね。そしてこの曲の後に「Ready to Rock」と「What is justice?」を挟んで4曲目に登場するのが「SUPER SUNSHINE」です。これはまさに、初めてお給仕を観に来たような人たちもすぐさま巻き込めるような盛り上げ曲だと思います。

KANAMI：まさにそうですね。この曲は、わりと前からあったものをアレンジしたものなんですけど、確か、フェスなどについてすごく意識していた頃に作っていた気がします。あれはもう2年ぐらい前のことになるのかな？ ただ、その当時の自分と今の自分とでは結構違いもあって、今のほうが成長できてるという自覚もあるんですけど、当時の自分の良さというのもあるはずなので。元々の構成とかギターフレーズの良さも残しながら、今の自分なりにいろいろと要素を追加してみたり、より今の自分たちらしいメロディラインに改良してみたり、アレンジ的にも細かいところに手を加えながら「もともとは2年前からあった曲だけど、今のBAND-MAIDが出ているもの」にしてきたつもりなんです。そして曲自体のテーマとしては、まさに“人を巻き込む”ということを目指しましたね。

──そうして曲自体が進化していく過程において皆さんのこの曲に対する印象も変わってきたでしょうし、同時に各々の成長というのもあったはずだと思うんです。

KANAMI：AKANEは特にそれがあるはずだと思います。

AKANE：ドラムはいちばん最初に録っているんですけど、それがもう2023年のことで、ちょうど10周年のツアーで久しぶりに全国を廻っていた頃のことだったんですね。だからライブ感マシマシの状態だったわけです（笑）。お給仕に対しても動機が高まり切っていたなかで録ることができたので、すごく感情移入ができたというか、曲に対していいモチベーションでレコーディングに臨むことができましたし、実際すごくライブ感のある音になっているんじゃないかなと思います。それに対して今は、グルーヴを追求しているなかで、音を重くすることと、どこで落とすかというようなことを意識していることが多いので、むしろ今録っていたらもっと重いビートになって、この元気な明るさというのを出すことが難しくなっていたんじゃないかな、とも思います。

──むしろ2年前のライブ感がこの曲には有効に働いた、ということなんですね？

AKANE：この曲にはそれが良かったんだな、と思います。やっぱり今、リハでこの曲をやってみると、ちょっと重めになってしまいがちだったりもするので。

MISA：私は当時、ドラムのレコーディングのすぐ後にベースを録っていたんですけど、逆にそれから2年経ってみると自分の録り音に納得がいかなくなってしまって、実は改めて録り直しているんです。KANAMIとやり取りをしているなかで、「なんか今よりちょっと下手じゃない？」みたいな話にもなって（笑）。

──2年の時差の大きさを感じさせられることになったわけですね？

MISA：やっぱりここ2〜3年で、メンバー全員、急成長していると思うんです。実際の演奏だけじゃなく耳も成長してきてるからなのか、自分の音についてもなかなか簡単には納得できなくなってきているんですよね。

──録り直す時間が充分にあって良かったです（笑）。

MISA：はい。でも結構、カツカツなスケジュールだったんですけどね。

KANAMI：すごい勢いで頑張ってましたね、MISAは（笑）。

小鳩ミク：そうやって変化や成長を反映させることができたのは良かったですっぽね。曲自体についても、2年間と比べるとメロディが少し変わっていたりとか、いろいろと細かいところで違いがあるんですっぽ。そこで、元々の良さも残しながら「こっちのほうが今のBAND-MAIDに合ってるよね」と思えるような変化もあったりするので、そこはすごく良かったんじゃないかと思いますっぽ。この曲ではSAIKIが歌詞を書いているんですけど、結構アドリブ的な要素が多いというか、ハモりの箇所での叫びとかが掛け合いのようになっている部分が多いので、実際にやってみるとそこが結構大変で。リハでやっていても、テンポも遅くないので、ずっと弾きつつ気持ちを上げながら叫ぶというのはなかなかハードルが高いんですっぽ。だから自分自身もテンションを上げて臨まないといけないし、むしろ勝手にテンションが上がっていくところもあるので、お給仕ではご主人様お嬢様と一緒に盛り上がれるはずだと思いますっぽ。

──この曲でのSAIKIさんは、言ってみればスーパースター、スーパーヒーロー宣言をしているような感じでもありますよね？

SAIKI：そう。私たちがスーパーヒーローになってあげようか？という感じですね（笑）。私、元々あんまり「やってやる！」というタイプじゃないんですよ。みんなと一緒だったら「やるぜ！」という感じになれるけど、ひとりだったら「やろうか？」みたいな（笑）。ただ、本当に常日頃からポジティヴサプライズを提供したいというのがあるので、そういった意味でも明るい歌詞にしたいというのがあったんです。それから、実はデモをもらった段階で、さっき小鳩が言っていた掛け合いみたいなパートについても、KANAMIから「これ、小鳩は行けるよね？」と訊かれていて、私は本人に確かめるまでもなく「ギリで行けるね。大丈夫大丈夫」って勝手にOK出してたんです（笑）。だから当初はそのサビの前にあるフレーズとかについても、もっと言いやすいものにしようと思ってたんですけど、敢えて「今、何て言った？」と思われるぐらいの英語のほうがいいな、と考え直して。

──それ自体がフックになるようなものにしたかったということですね？

SAIKI：そういうことです。小鳩もさっき言ってたように、サビの後ろとかでも叫ぶところが結構あるんですけど、そこについても小鳩に何度もダメ出しして、何回もやってもらって。何度も「違う！」とか言ってましたね（笑）。

小鳩ミク：「その人じゃない！」みたいに言われましたっぽ（笑）。

SAIKI：これまでの小鳩とは違う人に出てきて欲しかったんです。だから「それだとちょっとクールすぎる」とか「もうちょっと明るいイメージで」とか「もっと女性っぽさを消してみて」とか、いろいろと注文を付けさせてもらいました。というのも、その時点ですでに自分の歌録りは終わっていて、好感触を得ていたので、そこに自分の声があるからこその小鳩の新しい面、今までとは違った魅力というのを出したかったんです。だからこそ、敢えていろいろと言わせていただきました（笑）。

小鳩ミク：言っていただきましたっぽ（笑）。「そこで新しい人、登場させてくださーい」とか言われましたっぽね。

◼︎「お給仕の日、その瞬間に完成させる」というリアルタイム感を楽しみにしていて欲しい

──その歌録りの現場、想像しただけで面白いです。そしてこの曲に続いて収録されているのが「SION」。このギャップの大きさもBAND-MAIDならではですね。この曲については、KANAMIさんのせつない気持ちを形にしたものでもあるようですが？

KANAMI：そうですね。やっぱり長い人生には別れとかもいろいろとあるじゃないですか。このメロディ自体はそれこそ2年前ぐらいから作っていたもので、悲しい出来事があった時に出てきたものをボイスメモに保存してあったんですね。そのメロディをいつかどこかで絶対に曲にしたいと思ってきて、今回それをこの曲に落とし込むことができたんです。ただ、悲しい気持ちが発端になってはいるんですけど、悲しいだけの曲にはしたくなかったんですね。大切な誰かとの別れがあったとしても、日が経っていくにつれて、楽しかった思い出もたくさんあったことに気付かされたりするものじゃないですか。そういった過去の思い出を読み返すというか、古いアルバムを見返す時のような気持ちになれるようなものにしたかったんです。実際、悲しいことがあったとしても、みんなそれを乗り越えて頑張っていこうとするわけなので、聴き終えた後にはポジティヴな気持ちになれるようなものにしたいな、と思いながら作りました。

──作詞は小鳩さんですが、この曲を提示されたら、せつなくない歌詞にはなり得ないですよね？

小鳩ミク：無理ですっぽね。このところ楽曲的にも元気なもの、激しいものが続いていたので、歌詞的にもそういう傾向のものが多かったですし、たとえば自分たちの過去の曲で言うと「Mirage」とか「anemone」のようなやさしい感じ、柔らかい感じのものが欲しいな、という希望はKANAMIからももらっていたんですっぽ。しかも実際、この曲のデモを聴いた時に、やっぱり「誰かを想う」という心情について描きたいなと自分でも思えましたし、小鳩自身のまわりでも亡くなった方がいたりしたので、大切に想う誰かに向けての変わらない心だとか、追悼の気持ちといったものを優しく描けたらいいな、と意識しながら書いていきましたっぽ。

──この曲では全員でコーラスを録っているんですよね？ それは初のことですか？

SAIKI：BAND-MAIDでは初ですね。

小鳩ミク：実はBAND-MAIKOではやったことがあるんですっぽ（笑）。ただ、その時は「よ〜っ！」みたいな感じであまりコーラスらしいものではなかったので、ちゃんとしたコーラスとしては初めてみたいなものですっぽね。

SAIKI：アコースティックのお給仕をやった時、全員がコーラスに参加したんです。あの経験がこれに繋がったと思います。

KANAMI：あの時のことを踏まえて、「この曲でちょっとやってみたいんだけど」という提案をしたら、みんなやりたがってくれたんです。しかもそれが、すごく楽しいレコ―ディングになって。

AKANE：なにしろ滅多に経験できることではないので。

MISA：もっとやりたいくらいですね。

KANAMI：みんな、個々にすごく練習を重ねてきたんですよ。

SAIKI：3つのパートがあったんですね。主旋律にあたるものと、その上と下。MISAには下、AKANEには私と同じ主メロを歌ってもらうことを決めて、みんなレコーディングに備えて自宅で練習してきてもらったんです。それで当日、私のボーカル録りが終わりに近付いてきた頃、小鳩がみんなに「そろそろ終わるからスタジオに来て」と連絡を取ってくれて。

小鳩ミク：「何時にお越しくださいっぽ」みたいな（笑）。

SAIKI：実は、普段は歌録りを見られたくないところがあるので、「あんまり来ないで」と言ってるんです。「皆さんそれぞれのお仕事をしててください」って（笑）。で、今回の場合はそうやって集合をかけたんですけど、なんだかみんな、やる気満々みたいな感じでやって来て、肩なんか上がっちゃってる感じで（笑）。

AKANE：気合が入りますよね。なにしろボーカリストとしてレコーディング現場に行くわけですから（笑）。

SAIKI：こんなことができたのも、やっぱりあのアコースティックの機会があったからこそだと思うんです。あれがなかったら、おそらくMISAは歌いたがらなかったと思う。

MISA：ふふっ。そうね。自分の声が、なんと言うか……。

SAIKI：自分では言いにくいだろうから私が言うね（笑）。MISAは歌声が可愛いんですよ。歌う時は声がちょっと変わっちゃうんです。で、その声についてみんなも「可愛い」と言ってしまうんで、本人が歌うのを嫌がるようになってしまったというか（笑）。だからそこは、私たちの責任なんですけどね。

MISA：昔はよく歌ってたんですよ、カラオケも好きで（笑）。

SAIKI：ただ、アコースティックの時はほとんど半強制的に歌わなきゃいけなくなったので、それで……慣れたのかな？

MISA：そうね。歌うのが楽しかったのを思い出した、という感じかな。今回も本当に楽しかったし。

SAIKI：良かった！

AKANE：私はSAIKI先生に指示してもらわないと何もできない感じでした。

SAIKI：だからAKANEのレコーディングの時は一緒にボーカルブースに入ったんです。

──その現場も覗いてみたかったところです。このインタビュー冒頭で「アダルトさが増した、成熟した」という発言がありましたけど、この曲には特にそれが出ているんじゃないかと思います。

SAIKI：本当にそうだと思います。以前の自分たちだったら、こんなふうにはできなかっただろうと思いますね。その意味でも、アコースティックのお給仕をやって本当に良かったなと思っているんです。

──すべての経験がこうして繋がってきているんですね。そしてこの次には「Dilly-Dally」が登場するわけですが、ここでのギャップもすごい。電子音から始まるという意外性もありますけど、ここでリスナーが「えっ？」と感じたならば、皆さんとしてはきっと狙いどおりなんですよね？

SAIKI：しめしめ、という感じですね（笑）。

小鳩ミク：「えっ、これもBAND-MAIDなの？」みたいな感じになったらいいですっぽね（笑）。

──頭のなかで皆さんがこの曲をやっているのを想像すると、もしかしたら途中で振付があったりするんじゃないかと思ってしまうくらいです。

SAIKI：どうぞご自由に踊っちゃってください。私は歌に専念しますので（笑）。

──作曲者のKANAMIさんとしては、実験的なものというか、ちょっと新機軸なものを求めていた結果でもあるんでしょうか？

KANAMI：そうですね。「こういうのもやってみたい、録ってみたい」というところから始まってます。常日頃から曲作りをしていますけど、本当にお休みの日には、BAND-MAIDっぽくない曲を作ってみたりしてるんですね。この曲は元々、そのうちのひとつでもあるんです。BAND-MAIDっぽくないものを作ろうとしておきながら「でもこれをBAND-MAIDでやったら面白いかも」みたいなノリでもありました。逆に、一瞬「これは違うんじゃない？」と思うような曲がひとつ入っていたら、それがEPの中でのフックになるんじゃないか、というのもありましたし。そしたらみんな、面白いと言ってくれて。

AKANE：単純に面白いし、楽しい曲だな、というのが第一印象でしたね。

KANAMI：めちゃくちゃ短い曲にしようと考えて、当初は2分ぐらいで終わっていたんです。だけどそのままだとあまりにも短すぎるという声が上がって、「さすがにもうちょっと延ばしたほうがいいかな」ということになり、30秒くらい長くしました（笑）。

──曲の面白さと、歌詞にも出てくる“Dilly-Dally”という言葉のマッチングがすごくいいと思います。この言葉自体は、かつて「モラトリアム」の歌詞にも出てきてましたよね？

SAIKI：そうなんです。2年前に10周年を迎えつつあった時、メンバー同士でも「本当に長いことやってきたよね」「こんなに続くと思ってなかったよね」という話をよくしていたんですけど、今年で12周年を迎えて、もうすぐ13年目に入ろうとしている今も、同じようなことをお互いよく言ってるんですね。そういった年月の長さというのも音楽のなかに残していきたいというか、繋がりを持たせたいというのがあって、過去の曲でも人気のある「モラトリアム」で使っていた言葉をここに引っ張り出してきたんです。こうして過去の曲から何かを持ってくるということも、これまでやったことがなかったし、この曲自体も過去にはなかったタイプのものだし、ここでそういうことを試してみるのはアリなんじゃないかな、と思って。それが結果、うまく嵌まった感じです。

──過去とのリンクという意味においては「Present Perfect」とも重なるところがあるわけですね？

小鳩ミク：そうですっぽね。今回はそういった発想が全体を通じてあったようにも思いますっぽ。先にこの曲ができていて、そこで好感触を得ていたので、こういったアプローチの仕方はいいんじゃないかということになって、「Present Perfect」ではもっと全面的にそういうことをやってみようということになったんですっぽ。

──なるほど。この曲ではMISAさんのベースも印象的です。KANAMIさんから「変態ベース」という絶賛の言葉が出たそうですね？（笑）

MISA：そうですね。あれは褒め言葉だと思っています（笑）。

KANAMI：この曲でのベースを聴いて、「私、MISAのベースじゃないと駄目な体質になっちゃったかも」なんて思わされたんです（笑）。

MISA：なんか、そんなこと言ってたよね（笑）。

KANAMI：そう。でも本当に今回、それをすごく実感したんです。

──MISAさんとしては、やりたい放題やった甲斐があったというか。やっぱり振り切るべきところでは思いきり振り切るべきですよね？

MISA：本当にそうですね。振り切ったことでこれが生まれてきたわけで。

KANAMI：元気に生まれてきて良かったです（笑）。

MISA：威勢のいい子が生まれてきましたね（笑）。

──こういった曲の場合、ドラムについてはどんなことを意識しますか？

AKANE：土台をしっかり支えるというのはもちろんあるんですけど、ドラムも一緒にアガっていかないと面白くないので、そこでのさじ加減を考えましたね。結果的にはちょうどいい塩梅のところにいるんじゃないかな、と思います。あとはフロアタムなどを使いながら、低音を意識したところがあります。

MISA：ゴリラ的な感じだよね？（笑）

AKANE：そういうことです（笑）。

──そしてこの曲には、小鳩さんが歌うパートがあります。だいぶハイな感じですが。

小鳩ミク：そうですっぽね。「久々に小鳩パートのある曲を作るから」ということをあらかじめ言われていたので「なるほど、この曲で来ましたか！」という感じでしたっぽ。そこでの自分の歌い方については歌詞がまとまってから考えようと思っていたんですけど、SAIKIとはまったく違う感じを出したほうがいいだろうということになって、結構無機質な感じというか、ちょっとボカロっぽい感じを意識して歌ってみたんですっぽ。それによって新しい小鳩も出せたらいいな、と思いながら。

SAIKI：私は人間らしいまま、自分の歌い方を貫きました（笑）。でも、この曲自体がまず新鮮でしたね。メロはとてもBAND-MAIDらしい感じではあるんです。ただ、歌録りについてはこの曲が最後だったので、他の曲との違いを出そうと考えて、サビのパートでは敢えて声を張らずにファルセットで歌っていたりするんです。そういった差別化はちょっと意識しましたね。あと、Aメロにあたる部分などは、当初はもっとメロが細かかったので、それはちょっと変えさせてもらっちゃいました。

KANAMI：そうだったっけ？ 全然憶えてない（笑）。

SAIKI：そこは結構、歌詞を重視した結果だったんです。あまりにも言葉が多すぎてしまうと声を枯らすことになり兼ねないので、少し要素を減らしてみたり。

KANAMI：いずれにせよイケてる感じに変えてもらえているので、何の問題もないです（笑）。ただ、この曲はとにかく楽器が忙しくなりそうなので、お給仕では大変なことになりそうです。

──途中のアカペラみたいなパートも面白いです。ちょっとクイーンの「ボヘミアン・ラプソディ」のオペラ・パートみたいな感じでもありますね。

SAIKI：確かに！（笑）そこについては、小鳩パートだけが浮いてしまわないように、電子音というか、機械的な歌い方というのを意識しながら取り組んで、トータルなところでまとまりが出るように考えました。

KANAMI：そういったパートも含めて、この曲はご主人様お嬢様のご協力がないと完成しませんので、皆さんにも参加意識を持って歌っていただきたいです。

小鳩ミク：それは間違いないんだけど、このオケでこのメロディを歌うのって、結構難しいんだっぽ。わりとリズム感がないと歌えないところがあるはずなので、是非リズム感を鍛えていただいて、ご主人様お嬢様には参加していただきたいですっぽね。

SAIKI：「歌えるもんなら歌ってみろ！」という感じですね（笑）。

──「歌ってみてくださいね」ですよね？

SAIKI：はい（笑）。

──変な話、バンド側が関知しないところでご主人様お嬢様が勝手に振付を作ったりしたら面白いことになりそうな気がします。

KANAMI：面白いですね！

小鳩ミク：そう考えてみると、一緒に歌っていただくよりは振付けをしていただくほうが面白いかもしれないですっぽね。

SAIKI：そういうことなので、振付は増田さんにお願いします。

──謹んでお断り申し上げます（笑）。そしてこの曲の次には「Zen」が収められていて、その後にインストゥルメンタル曲の「Lock and Load」が入っています。この曲が最後に作られたと聞いていますが、やはりこれは『ロックは淑女の嗜みでして』のタイアップに伴う経験があったからこそ生まれ得たものなんじゃないかと思えます。

KANAMI：そこは大きいですね。あの時に劇中音楽をやることがなかったら、まず、キーボードを入れようという発想も出てこなかったはずですし。その意味でも、あの経験があったからこそ生まれてきた曲だなと思っています。

──というわけでSAIKIさん、インスト曲への初参加はいかがでしたか？

SAIKI：私自身、あの時の経験がなかったら、自分がここでキーボードを弾くなんていう発想にはならなかったと思います。BAND-MAIDについて考えるうえで、自分が楽器をやるなんてことはまったく脳内になかったので。というか、私以外の4人で演奏するインスト曲というのがBAND-MAIDの魅力のひとつだと主持ってきたんです、ずっと。

──それがBAND-MAIDの魅力であり、私の休み時間である、と？（笑）

SAIKI：そうです（笑）。

小鳩ミク：BAND-MAIDのお給仕では休み時間の確保も重要ですっぽね。

SAIKI：私自身もそういう考えだったんですけど、その『ロックは淑女の嗜みでして』のなかで、登場人物の院瀬見ティナちゃんの役でキーボードを担当させてもらうことになって、そこでようやく「ああ、そういえばインストをやるバンドにはキーボードが普通にいるよなあ」って気付かされて、逆に、これまでBAND-MAIDがずっと4人でインスト曲をやってきたのはすごいことだな、とも思ったんです。しかも私たち、これからももっともっと曲を作っていくことになるわけじゃないですか、みんなで。それを考えた時に、この先もBAND-MAIDが長く活動を続けていくためには新しい要素が必要なんじゃなかな、とも思ったので、今回こうしてやってみることにしたんです。

AKANE：すごいことだと思います。

KANAMI：しかもキーボードについてはアレンジもレコーディングも、SAIKIが自分で担当しているんです。ちょうどその時期の私がカツカツな状況だったこともあって、その意味でもすごく助かりました。だから今回のレコーディングでは、ボーカリストとしてばかりではなく、キーボーディストとしてのSAIKIの成長もすごく感じさせられました。

SAIKI：キーボーディストのSAIKIです（笑）。でも本当に、いい経験になりました。このあいだ、リハの時にMISAとAKANEにも言ったんですけど、キーボードを練習していて、自分がどんどん気持ち悪いやつになっていくことに気付かされたんです。

小鳩ミク：小鳩もその話は聞いたっぽ。

SAIKI：そうそう、たまたまKANAMIだけその場にいなかったんですけど、私にとって、超絶技巧なこの人たちって、音とかリズムに対するプロ根性とか正確さ、こだわりの強さというのが、正直言ってキモかったんです（笑）。ハッキリ言って、私の筋トレ中毒と同じくらいみんな楽器中毒だから（笑）。だけど自分でも練習を重ねて、クリックに合わせてみんなと演奏してたりすると、「あれ？ なんか私もキモい人たちの仲間入りをしてるかも」みたいに感じさせられたことがあって（笑）。ただ、そういったことを通じてみんなの気持ちがこれまで以上にわかるようにもなったし、みんなの音がもっと気になるようになってきたんです。しかも楽器演奏って、歌とはまったく違うものじゃないですか。そこで音に対する感じ方、考え方も変わってきた気がしていて、なんだか音楽家としてのSAIKIがちょっと太くなってきたんじゃないかと思えているんです。

AKANE：素晴らしいことだと思うんです。こうして12年やってきて、ここにきてまた新たな自分の武器というものを持てているわけで。本当に尊敬しちゃいます。それに逆の立場から言うと、今回は全員でのコーラス参加がありましたけど、歌から学ぶことというのもすごく多いんです。音をどこに当てていくかという部分だとか……。

SAIKI：この間、AKANEが私のうちに遊びに来たことがあって、その時に遊びで歌録りをしたんですね。そこで気付いたんですけど、AKANEはドラムみたいな歌い方しかしないんですよ。リズムはめちゃくちゃ正確なんですけど、音を母音に当てていくという意識がないからなのか、何かが違うという感じだったんです。だから「そうじゃないんだよ」という話になって。

AKANE：そこで指摘されて初めて知ったこともあったので、かなり衝撃でした。

──面白いですね。いつも取材のたびに進化とか成長といった話になりますけど、皆さんの日常においてそれがいかに当たり前のように起きているかということを今日の話からも感じさせられましたし、しかも楽しみながら様々な変化が起きているんだな、ということを改めて理解できたように思います。

SAIKI：良かった（笑）。

──「音楽家としてのSAIKI」なんて言葉も今だからこそ出てきたんだろうと思いますし。そして、そういった進化や成長をこの先のお給仕で体感したいところですが、年間を通じて行なわれてきたツアーのFINAL ROUNDについては。どんなものを観られると思っていたらいいでしょうか？

SAIKI：まずはこのEPからの新曲を皆さんの前でやる、ということが大きいですよね。私たちがいちばん求めている「お給仕の日、その瞬間に完成させる」というリアルタイム感を楽しみにしていて欲しいですし、FIRST ROUND、SECOND ROUNDとはまた違ったセッション・パートもありますし。さらに言うとこのFINAL ROUNDには来年に向けてのものという意味合いもあるので、来年以降も続いていく私たちに期待感を持っていただけるようなお給仕にしていきたいですし、実際そうなるはずだと思っています。そこにいちばん期待・注目して欲しいですね。

──つまり、この『SCOOOOOP』が本当の意味での完成を迎えるのは、ツアーファイナルの東京ガーデンシアターということになるわけですね？

小鳩ミク：そうですっぽね。

SAIKI：まさに。しかも、そこで終わってしまうわけじゃないので。あと、FINAL ROUNDを目いっぱい楽しんでいただくうえでは、記憶力も大事になってくると思います。これまでのいろいろな過去のものも踏まえたものになりそうなので。

──つまりステージにおいても「Present Perfect」、つまり現在完了形の状態にあるBAND-MAIDが提示されることになるわけですね？ その先にどんな未来形が待ち受けているのかを仮定法で想像しながら、楽しみにしています！

全員：ありがとうございます！

取材・文◎増田勇一

写真◎尾藤能暢

■EP『SCOOOOOP』

2025年10月22日（水）リリース

購入：https://BAND-MAID.lnk.to/SCOOOOOP_CD

配信：https://band-maid.lnk.to/SCOOOOOP ◆完全生産限定盤

CD+Blu-ray + “Poster-style booklet”（特殊仕様）

品番：PCCA-06425 POS：4524135262523

価格：5,900円（税込）

仕様：特殊仕様 ◆初回生産限定盤

CD+DVD

品番：PCCA-06426 POS：4524135262530

価格：3,500円（税込）

仕様：2DWケース透明 ◆通常盤

CD

品番：PCCA-06427 POS：4524135262547

価格：2,500円（税込）

仕様：通常仕様 ◆収録内容

［CD］（全形態共通）

M-1：Present Perfect

M-2：Ready to Rock

M-3：What is justice?

M-4：SUPER SUNSHINE

M-5：SION

M-6：Dilly-Dally

M-7：Zen

M-8：Lock and Load ［Blu-ray/DVD］（完全生産限定盤/初回生産限定盤のみに収録）

Zen (Instrumental Video)

Ready to Rock (Instrumental Video)

What is justice? (Instrumental Video) Blu-rayのみマルチチャンネル対応となります。（一部デッキに関しては非対応）

※マルチアングルへの諸注意

「EDIT ver.(multiple angle)」はマルチアングルトラックとなっており、アングルの切り替えがお楽しみいただけます。

尚、ご使用になるプレーヤーにより、操作が若干異なる場合があります。詳しくはプレーヤーの取扱説明書をご参照ください。又、プレイヤーにより、マルチアングルトラックに対応していない場合があります。あらかじめご了承ください。 予約：https://BAND-MAID.lnk.to/SCOOOOOP_CD

※価格、収録内容共に予告なく変更する事が御座います。 ◆各形態初回生産分封入特典

・各形態初回生産分限定“SCOOOOOP”オリジナルピック封入（全9種）

“SCOOOOOP”収録楽曲のタイトルをモチーフにしたオリジナルデザインのピックを、全9種類の中から1種ランダムで封入。

※9種類のうち1種はシークレット仕様となっています ・各形態の初回生産分には、BAND-MAID “SCOOOOOP”リリース記念 応募抽選キャンペーンチラシを封入

【SCOOOOOP賞】

メンバー直筆サイン入り“SCOOOOOP”オリジナルTシャツ（ユニセックス／フリーサイズ） … 10名様

【BAND-MAID賞】

メンバー直筆サイン入り“SCOOOOOP”オリジナルポスター … 30名様 ◆ショップ別オリジナル特典

Amazon.co.jp：オリジナル絵柄メガジャケ

タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン：アクリルキーホルダー（50mm×50mm)

全国HMV/HMV&BOOKS online：缶マグネット(40mm×40mm)

楽天ブックス：ビニールスライダーケース ※オリジナル配送BOXでお届け

セブンネットショッピング：ビニールバッグ（完全生産限定盤・初回限定生産盤）／アクリルコースター（90mm×90mm)（通常盤）

Neowing / CDJAPAN：A4クリアファイル

ポニーキャニオンショッピングクラブ、その他法人：ポストカード(120mm×120mm) ○BAND-MAID『SCOOOOOP』を上記対象店舗でご予約購入いただくと、先着でショップ別オリジナル特典をプレゼントいたします。

※特典は先着の付与となりますので、なくなり次第終了となります。 予めご了承ください。

※一部店舗に取扱いのない店舗がございますので、ご予約・ご購入時にご確認ください。

※ECサイトでご予約の場合、特典付き商品をご希望の場合は必ず特典付きカートからご注文下さい。

一部ECサイトでは予約済み商品がキャンセル不可の場合がございますのでご注意ください。 ○楽天ブックス「BAND-MAIDオリジナル配送BOX」につきまして

※楽天ブックスにて対象商品をご購入いただいたお客様限定で、オリジナルデザイン仕様の“BAND-MAIDオリジナル配送BOX”で商品をお届けします。

※数量に限りがあります。無くなり次第終了とさせていただきます。

※配送BOXは、配送伝票やバーコード、テーブが直接貼付された形態でのお届けとなります。また、配送中の汚れ、破損による交換はお断りいたします。 ■New EP『SCOOOOOP』配信開始記念、「Present Perfect」SNSシェアキャンペーン

・賞品

BAND-MAIDオリジナル画像

・対象ストリーミングサービス

Apple Music/Spotify/Amazon Music Unlimited/LINE MUSIC/YouTube Music/AWA/dヒッツ/KKBOX

・応募期間

2025年10月22日0:00〜11月5日(JST)

・プレゼント送付時期

応募締切より1週間内を予定

・対象楽曲

「Present Perfect」 ■New EP『SCOOOOOP』配信開始記念、「Present Perfect」LINE MUSIC再生キャンペーン

・プレゼント内容

再生数に応じて、

A賞 100回以上再生〜全員にBAND-MAIDのオリジナルスマホ待受画像を全員にプレゼント

B賞 1010回以上再生〜抽選でBAND-MAIDサイン入り『SCOOOOOP』アートボード（5名）をプレゼント

※A賞は条件を満たした方全員が対象、B賞は条件達成者の中から抽選となります。

・応募期間

2025年10月22日0:00〜11月11日23:59(JST)

・プレゼント送付時期

2026年1月下旬までを予定

・対象楽曲

「Present Perfect」

■＜BAND-MAID TOUR 2025＞

※終了公演は省略 ◆FINAL ROUND

2025年

10月24日（金）大阪 なんばHatch SOLD OUT

11月1日（土）神奈川 CLUB CITTA’ SOLD OUT

12月7日（日）東京 東京ガーデンシアター 東京ガーデンシアター公演

オフィシャル7次先行

受付期間：10月22日(水)12:00〜11月2日(日)23:59

受付：東京ガーデンシアターのみ

国内受付： https://l-tike.com/bandmaid/

海外受付：https://l-tike.com/st1/bandmaid2025

関連リンク

◆BAND-MAID オフィシャルサイト

◆BAND-MAID オフィシャルX

◆BAND-MAID オフィシャルInstagram

◆BAND-MAID オフィシャルYouTubeチャンネル

◆BAND-MAID オフィシャルTikTok

写真◎尾藤能暢

写真◎尾藤能暢