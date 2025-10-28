¥Ñ¥ï¥Ï¥é1Ç¯ÊüÃÖ¤«¡¢»Ô¸¡¾Ú¤Ø¡¡ÆâÉôÄÌÊó»ö¼Â¤ÈÂçºå¡¦¸òÌî
¡¡ÂçºåÉÜ¸òÌî»Ô¤Î´´Éô¿¦°÷¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÆâÉôÄÌÊó¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢1Ç¯°Ê¾åÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿¤È»Ô¿¦°÷¤¬ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ç¡¢»³ËÜ·Ê»ÔÄ¹¤¬28Æü¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£»³ËÜ»á¤Ï2024Ç¯¤ËÆâÉôÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤À¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Âè»°¼Ô¤ò´Þ¤á¤¿¸¡¾Ú¤ä»Ô¤ÎÄÌÊóÍ×¹Ë¤ò¸«Ä¾¤¹¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ»á¤ÏÅö»þ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Í×¹Ë¤Ë½¾¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£ÄÌÊó¤·¤¿¿¦°÷¤«¤é¾Úµò¤ÎÄó½Ð¤¬¤Ê¤¯¡¢¿Ê¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ÎÄ´ºº¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»Ô¤Ë¤è¤ë¤È24Ç¯7·î¡¢·×9·ï¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ë´Ø¤¹¤ëÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸½ºß8·ï¤òÄ´ººÃæ¡¢1·ï¤Ï²ò·èºÑ¤ß¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢ÁÊ¤¨¤¿¿¦°÷¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö²ò·è¤·¤¿¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£