¾®³Ø¹»¤Î¿Æ»Ò¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Æ¥¹¥È¡×¼Â»Ü¡¡¼ã¼ÔÀ¤Âå¤¬ÈÈºá¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹Áý²Ã¼õ¤±¡¡ºë¶Ì¸©·Ù
SNS¤Ê¤É¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ã¼ÔÀ¤Âå¤¬¥µ¥¤¥Ð¡¼ÈÈºá¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ºë¶Ì¸©·Ù¤Ï¾®³Ø¹»¤Î¿Æ»Ò¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºë¶Ì¸©·Ù·§Ã«½ð¤¬28Æü¡¢·§Ã«»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤¬Àµ¤·¤¯¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥¹¥È¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤â»²²Ã¤·¡¢¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤ËSNS¤ÎÀµ¤·¤¤»È¤¤Êý¤ä¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î´í¸±À¤Ê¤É¤Ø¤ÎÍý²òÅÙ¤ò¤Ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¤·¤¿ÊÝ¸î¼Ô¡Ê40Âå¡Ë¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¼ÂºÝ²¿¤ò¸«¤Æ¤ë¤«¡¢¤ä¤É¤ó¤Ê¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤ë¤«¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¤ò»È¤¦¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¹ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î»ùÆ¸¤Ï¡Öº£Æü¤Î¼ø¶È¤Ç¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£Æü¤Î¼ø¶È¤ò¤â¤È¤Ë°ÂÁ´¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºë¶Ì¸©·Ù¤Ï¡Ö¤³¤ÎÂÎ¸³¤ò²ÈÄí¤Ë»ý¤Áµ¢¤ê¡¢¿Æ»Ò¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
