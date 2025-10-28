¡ÖM-SPOT¡×Vol.039¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤È¤Ï¡¢¥Ö¥ì¤º¤È¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡©¡×
Á°²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥È¥ê¥ª¥Ð¥ó¥É¡¢·îÄÉ¤¦ÈàÊý¤ËÂ³¤¡¢¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¥Ð¥ó¥É¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢Åí¿§¥É¥í¥·¡¼¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬Êâ¤à¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¿ÍÀ¸¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬¡¢º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥È¡¼¥¯¤ò½Å¤Í¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼TuneCore Japan¤ÎËÙ¹ªÇÏ¤È¿Ê¹ÔÌò¤Î±¨´ÝÅ¯Ìé¡ÊBARKS¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
ËÙ¹ªÇÏ¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§º£²ó¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤ÆÅí¿§¥É¥í¥·¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¥µ¥¦¥ó¥É´¶¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åí¿§¥É¥í¥·¡¼¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¤¤¿ºÝ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡¢¡Öº£»þ¤ÎÎ®¹Ô¤ê¤Ë¾è¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç¯´Ö100ËÜ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ð¥ó¥É¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÀµÅýÇÉ¥í¥Ã¥¯¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ±þÊç¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£
ËÙ¹ªÇÏ¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§Â³¤¤¤Æ¡Ö¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê´üÂÔ¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¼ÂºÝ¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢µþÃ°¸å¤Ç¶Êºî¤ê¹ç½É¤Î»þ¤Ë¹Âç¤ÇÍ¥¤·¤¤³¤¤ò¸«¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤¤¿²Î»ì¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¡ÖÄ«Æä¤ÎÈàÊý¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÙ¹ªÇÏ¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§²»³Ú¤ËÎ®¹Ô¤êÇÑ¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤³¤½Çä¤ì¤ë¡¿Çä¤ì¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¸½¼Â¤Ã¤Æ¡¢²»³Ú¤ò¤º¤Ã¤È±é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿Í¤«¤é¤¹¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤ÌäÂê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆÃ¤Ë¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç°ì½ï¤ËÀÚâøÂöËá¤·¤ÆÆ®¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯Ï©Àþ¤Ë1È´¤±2È´¤±3È´¤±¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ö²¿¤¬¤â¤Ã¤ÈÇä¤ì¤½¤¦¤«¡¦Ä°¤«¤ì¤½¤¦¤«¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊµÄÏÀ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»î¹Ôºø¸í¤ò2¼þ¤â3¼þ¤â¤¹¤ë¤È¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬ÁÇÅ¨¤À¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£Åí¿§¥É¥í¥·¡¼¤Î¶Ê¤Ë¤â¤½¤¦¤¤¤¦µ°À×¤ò´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¥¨¥ó¥¿¥á¤È¥¢¡¼¥È¤Î´Ö¤Ë¼«Ê¬¤òÃÖ¤¤¤Æ¤â¤¬¤Â³¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Æ»Äø¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö´ó¤êÅº¤ï¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬ÁÇÅ¨¤Ê¤Î¤«¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê³ëÆ£¤«¤é¡¢¤¢¤ë¤Ù¤ËÜ¼Á¤¬¤¢¤Ö¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤¼²»³Ú¤ò±é¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤Ê¤¼²»³Ú¤òÄ°¤¯¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë²¿ÅÙ¤âÎ©¤ÁÊÖ¤ë¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò°é¤Æ¤ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£²»³Ú¤Ã¤Æ°û¿©¤È¤â»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹âµéÎÁÍý¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥¯¥Õ¡¼¥É¤Þ¤Ç¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤Ê¤â¤Î¤«¤é¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¤â¤Î¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤É¤Á¤é¤â¹¥¤·ù¤¤¤ÇÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤¤°¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
ËÙ¹ªÇÏ¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§ËÍ¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÂ¦¤Î¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Í×¤Ï¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤Î¿Í¤Ê¤Î¤«¤òÄê¤á¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤ÀËÍ¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊåºÎï¤Ë·è¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÅí¿§¥É¥í¥·¡¼¤¬¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²ÁÃÍ´Ñ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡¤Û¤¦¡£
ËÙ¹ªÇÏ¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤«¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ã¤Æ¤¤¤¦Î©¾ì¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤Æ²ÁÃÍ´Ñ¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤êÊÑ¤¨¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¥Ö¥ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¤â¤ó¤Í¡£
ËÙ¹ªÇÏ¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§¤½¤¦¡£¥Ö¥ì¤ë¤È²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤·ÀâÆÀÎÏ¤â¼º¤¦¡£¤Ç¤â¤Í¡¢¿Í´Ö¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¤¤í¤ó¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Ã¤ÆÁ´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥Ö¥ì¤äÊÑ²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À®Ä¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÙ¹ªÇÏ¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¶Ê¤È¸þ¤¹ç¤¦¤«¤È¤«¥µ¥¦¥ó¥É´¶¤â¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤òÉÝ¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¨¡¨¡¤É¤ÎÆ»¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤ÎÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦·Ð¸³ÃÍ¤òÆÀ¤¿¤«¤é¤³¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÊÑÍÆ¤·¤¿¤Î¤«¡Ä¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä»þÂåÇØ·Ê¡×¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¾ðÊó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Ú¶Ê¤Î¿¿°Õ¤âÅÁ¤ï¤ë¤·Ä°¤³¤¨Êý¤â°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢²¿¤è¤êÆÀ¤é¤ì¤ë¾ðÊóÎÌ¤¬³ÊÃÊ¤ËÁý¤¨¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤³¤Ë¤³¤½²»³Ú¤È¤¤¤¦¥¢¡¼¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£
ËÙ¹ªÇÏ¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê¾ðÀª¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ÊÊÑ²½¤â¤É¤ì¤À¤±´¬¤¹þ¤ó¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¨¡¨¡¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÙ¹ªÇÏ¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§¶ËÃ¼¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Îã¤¨¤Ð·ëº§¤·¤Æ»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ²ÁÃÍ´Ñ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬³Ú¶Ê¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¶Ë¤á¤Æ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤Ê½ÐÍè»ö¤Ê¤ó¤Æ¡¢¸µÍèÂ¾¿Í¤Ï´¶¾ð°ÜÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¡©¶¦ÄÌ¤·¤¿¼Ò²ñ¾ðÀª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡£
¨¡¨¡ÃÎ¤é¤ó¤¬¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ËÙ¹ªÇÏ¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤ÎÊÑ²½¤òËÍ¤é¤Ë¤ªÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¾õ¶·¤À¤«¤é¡¢°¤¤¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤È¡Ö¤Ø¤§¡×¤Ê¤À¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤ò´¶¾ð°ÜÆþ¤µ¤»¤ë¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¹ñÌ±Åª»Ù»ý¤òÆÀ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤â»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤¦¤¤¤¦»ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£1970Ç¯Âå¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¥½¥ó¥°¤Ê¤ó¤«¤Þ¤µ¤·¤¯¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Ä¹Þ¼¹ä¤Ê¤É¤Ï¤½¤Î¸¢²½¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ËÙ¹ªÇÏ¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡¶Êºî¤ê¤Î¥»¥ó¥¹¤ä¸ÀÍÕ¤ÎÁª¤ÓÊý¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ë¤É¤ì¤À¤±Í¾Çò¤ò¿¥¤ê¹þ¤á¤ë¤Î¤«¤¬Â¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÙ¹ªÇÏ¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§¤½¤¦¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç²»³Ú¤òÄ°¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ²»³Ú¤òÄ°¤¹þ¤ó¤ÇÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ÆÅþÃ£¤·¤¿¶ÃÏ¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¡Ë¡©Ãæ¹âÀ¸¤Î¤È¤¤Ï¤½¤ó¤Ê°Õ¼±¤Ê¤¤¤è¤Í¡£
ËÙ¹ªÇÏ¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§³Î¤«¤Ë¤½¤ó¤Ê´¶³Ð¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Íý¶þ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥Ó¥Ó¥Ã¤È¤¤¿´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤«¤éÇ¾»à¤À¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¤½¤³¤Ç¤¹¡£¥¢¥ó¥Æ¥Ê´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤Â¿´¶¤ÊÀ¤Âå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´¶³Ð¤Ç¤½¤ÎÍ¾Çò¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°ÊªÅª¤ÊËÜÇ½¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«È¿¼Í¿À·Ð¤Ç²»³Ú¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£
ËÙ¹ªÇÏ¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§²»³Úºî¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿§¤ó¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬1ÈÖÂç»ö¤À¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£²»³Ú¤ÎÉ½ÁØ¤òçÓ¤á¤Æ¡Ö¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤À¤±¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬Âç»ö¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜ¼Á¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤¬1ÈÖ¼ª¤Ë»Ä¤ë¤·¡¢¤½¤â¤½¤â²»³Ú¤Ï¡¢¸À¸ì²½¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¸À¸ì¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£ÆüËÜ¸ì¤È¤«±Ñ¸ì¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¯¡Ö¥á¥í¥Ç¥£¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬À¤³¦¶¦ÄÌ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¸À¸ì¤À¤«¤é¡£
¨¡¨¡³Î¤«¤Ë¡£
ËÙ¹ªÇÏ¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§ÌÀ³Î¤Ë¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÍýÍ³ÉÕ¤±¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡£
¨¡¨¡¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¸À¸ì¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤¬²»³Ú¤Ë¶½¤¸¤Æ¤¤¤ë±ÇÁü¤Ã¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬²¿¤è¤ê¤Î¾Úµò¤Ç¤·¤ç¡©
ËÙ¹ªÇÏ¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§¤½¤¦¤¤¤äËÍ¤ÎÂ©»Ò¤â¡¢2ºÐ¤°¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¥¶¡¦¥¸¥§¥¤¥Ó¡¼¥º¤Î¡ÖAll Aboard the Soul Funky Train¡×¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ä¤¯¤Å¤¯¿Í´Ö¤ÎËÜÇ½¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ÊËÜÅö¤Ë¹ü¤Î¿ñ¤Þ¤Ç¥À¥ó¥¹¥½¥ó¥°¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤Û¤ó¤È¤Ç¤¹¤Í¡£Íý¶þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÇ½¤ò»É·ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤½¤ó¤Ê¥¢¡¼¥È¤¬¿È¶á¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÂ¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÙ¹ªÇÏ¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§¤¤¤äËÜÅö¤Ë¡¢´¶¼õÀ¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹¬Ê¡ÅÙ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
ËÙ¹ªÇÏ¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¶¨ÎÏ¡ýTuneCore Japan
¼èºà¡¦Ê¸¡ý±¨´ÝÅ¯Ìé¡ÊBARKS¡Ë
Special thanks to all independent artists using TuneCore Japan.
Åí¿§¥É¥í¥·¡¼
²£ÉÍ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£À¥Ã«À¾¹â¹» ·Ú²»³ÚÉô¤Ë¤Æ¥Ï¥¥¤¡£¤È¥¥·¥Ù¤òÃæ¿´¤Ë·ëÀ®¡£ÆÍ¤È´¤±¤ë¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥Ü¥¤¥¹¡¦Æ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥ë¥»¥Ã¥È¤«¤éÎÏ¶¯¤¤¥ß¥É¥ë¥Ü¥¤¥¹¤Þ¤ÇÊÑ¸¸¼«ºß¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¡£¤½¤³¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤È¸«»ö¤Ê¥Ð¥ó¥É¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë»Ù¤¨¤ë¥É¥é¥Þ¡¼¡¢¥á¥í¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ê¥Ù¡¼¥¹¥é¥¤¥ó¤òÁÕ¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤Î²ÃÇ¼À¿¿Í¡£¥¹¥ê¡¼¥Ô¡¼¥¹¤Ç¿¥¤ê¤Ê¤¹¥½¥ê¥Ã¥É¤Ê¼ÂÎÏÇÉ¥í¥Ã¥¯¤«¤Ä ÆüËÜ¸ì¤Î¶Á¤¤ò½Å¤ó¤¸¤¿²Î»ì¤«¤é¤Ï¼ª¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£Âè21²ó¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯ÆüËÜ±Ç²èº×¤ÇºÇÍ¥½¨±Ç²è¾Þ¼õ¾ÞºîÉÊ¡ÖËÌ¤Î¤Û¤¦¤Ø/To The North¡×¤ÎÁÞÆþ²Î¡¢ SQUARE ENIX¤è¤êNintendo Switch / PlayStation4¤Ë¤Æ2021Ç¯7·î27Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¿·¤¹¤Ð¤é¤·¤¤³¤Î¤»¤«¤¤¡×¤Ë¥Ï¥¥¤¡£¤¬¥ê¡¼¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ2¶Ê»²²Ã¡£2022Ç¯5·î¡¢½é¤ÎÁ´¹ñ21¥ö½ê¤ËµÚ¤Ö¥Ä¥¢¡¼Åí¿§¥É¥í¥·¡¼¡È¥ê¥ó¥«¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡ÉTour 2022¤ò³«ºÅ ½ÂÃ«Spotify O-WEST¤Ç¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÏËþ°÷¸æÎé¡£2023Ç¯¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥¢¥¤¥ª¥é¥¤¥È¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ ½é¤È¤Ê¤ëÌî³°¥Õ¥§¥¹¡ÖJOIN ALIVE¡×¡ÖCOMING KOBE¡×¡ÖSTONE HAMMER¡×¡ÖµþÅÔÂçºîÀï-Á°Ìëº×-¡×¡ÖÃË¼¯¥Õ¥§¥¹-Á°Ìëº×-¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£10·î¡¢¼«¼ç´ë²è¡ØADDICTION PARTY vol.4¡Ù¤òÃÏ¸µ²£ÉÍ¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡Ø²£ÉÍBuzzFront¡Ù¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¥¢¥ë¥«¥é / ´¶³Ð¥Ô¥¨¥í¤Î¥¹¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÏÂçÀ¹¶·¡£2024Ç¯1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥æ¥Ê¥«¥¤¥È¡×¤ò½éÁ´¹ñÎ®ÄÌ ¹¹¤Ë»Ë¾å½é¤Î30ËÜ¤ËµÚ¤ÖÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¡£2025Ç¯¡¢YouTube¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥Ð¥È¥ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ö²»³Ú¿¼²½ÏÀ¡×¤Ë¤Æ½éÂå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¡£Âç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¡¦Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ä±Ç²è¡¦¥²¡¼¥à¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤¬Â³¡¹¤È·èÄê¤·¡¢ÃÏ¸µ²£ÉÍ¤«¤éÀ¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¡ÖÅí¿§¥É¥í¥·¡¼¡×¤ËÀ¤´Ö¤¬µ¤¤¬¤Ä¤¯¤Î¤â»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤À¡£
https://www.tunecore.co.jp/artists/MOMOIRO-DOROTHY
¢¡¡ÖM-SPOT¡×¡ÁMusic Spotlight with BARKS¡Á
¢¡BARKS¡ÖM-SPOT¡×¤Þ¤È¤á¥Ú¡¼¥¸