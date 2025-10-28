一つ持っておくと安心！【studio CLIP】大人が持ちたい♡「おしゃれトートバッグ」

オンにもオフにも使いやすく、一つあればデイリーに活躍しそうなトートバッグを【studio CLIP（スタディオクリップ）】で発見！ 今回は、大人が持ちやすい上品な柄やデザインのトートをピックアップしました。しっかりとマチが付いており実用性も高そうなので、ぜひ秋コーデの相棒にしてください。

コーデのアクセントになる！ ジャガード織りのバッグ

【studio CLIP】「ジャガードトートバッグ S」\2,590（税込）

ジャガード織りの生地が上品な雰囲気を醸し出すトートバッグ。花柄やアニマル柄など種類豊富な柄を揃えており、持つだけでコーデのワンポイントになるかも。フロントの大きなロゴデザインも、可愛らしいアクセントに。大きさは約21 × 26 × 12.5cmと、ちょっとしたお出かけに持ち歩きやすいサイズ感。「十分なマチで荷物を入れやすく」（公式サイトより）、見た目以上に収納力がありそう。

旅行にも使える！ 大容量のロゴ入りトートバッグ

【studio CLIP】「ロゴトートバッグ」\3,300（税込）

フロントの大きなロゴデザインが特徴のトートバッグ。ナチュラルな風合いのキャンバス生地が使用されており、デイリーカジュアルにぴったり。公式サイトによると「1泊の旅行にもおすすめ」とあるように、収納力も期待できます。コンパクトに折り畳んで収納できるため、持ち運びにも便利。持ち手の部分には金具が付いており、キーホルダーやチャームで今っぽくアレンジすることもできます。

writer：Emika.M