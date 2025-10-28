◆第５０回社会人野球日本選手権大会▽１回戦 鷺宮製作所７―６東海理化（２８日・京セラドーム）

巨人にドラフト１位で指名された鷺宮製作所の竹丸和幸投手（２３）が先発。６回１／３、１００球を投げ、８安打１失点、無四球、５奪三振と好投してチームの勝利に貢献した。竹丸は「ヒットはかなり打たれたんですけど結果は１失点で抑えられたのでよかったです」と振り返った。

３回に１死三塁から１番・木村に左前適時打を浴びて先制点を奪われたものの、自己最速タイとなる最速１５２キロを計測しつつ５つの三振を奪い、試合をつくった。

この日がドラフト指名後、初の試合となったが「変化球のばらつきは多少ありましたけど、それなりにいい方だったと思います」と語り、「スピードもそれなりなんですけど、ちょっとシュートしながらふけていく感じの真っすぐなので、それで空振りが取れてるのかなと思います」と手応えを口にした。

竹丸は最速１５２キロを誇るアマ球界屈指の左腕。細身の体をしなやかに使い、スライダー、カーブ、カットボール、チェンジアップなどの多彩な変化球を操る。広島の崇徳から首都大学リーグの城西大を経て、鷺宮製作所入り。巨人には即戦力の左の先発候補として単独でドラフト１位で指名された。「もちろん優勝して終われるように、次の試合でも勝てるようにやっていきたいと思います」と意気込んだ。