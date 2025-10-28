奈緒、アシンメトリードレスから美肩輝く「東京サラダボウル」で主演女優賞受賞【東京ドラマアウォード2025】
【モデルプレス＝2025/10/28】女優の奈緒が28日、都内で行われた「東京ドラマアウォード2025」授賞式に出席。ドラマ『東京サラダボウル』（NHK）で「作品賞」を受賞した。
【写真】奈緒、ユニークドレスから美肌披露
美しい肩が輝くアシンメトリーのドレス姿で登場した奈緒。本賞の受賞に感謝しつつ、『東京サラダボウル』で演じた自身の役柄について「自分の目で見たものを信じる、そして、いろいろなボーダーを勇気を持って『えいっ』と超えていく人でした」と回顧。そして、「その彼女にならって私自身、役者としてももちろんですが1人の人間として自分で見たものを信じ、『あれ、信じてみたけどちょっと間違えたかな』と思うときは1歩後ろに下がって素直に日々を生きていきたいです」と語った。
今年で18回目の開催となる本賞は、作品の質の高さだけではなく“市場性”、“商業性”にスポットをあて“世界に見せたい日本のドラマ”というコンセプトのもと、世界水準で海外に売れる可能性が高い優秀なテレビドラマを表彰している。
作品賞＜連続ドラマ部門＞グランプリは『海に眠るダイヤモンド』（TBSテレビ）、優秀賞は『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）、『東京サラダボウル』（NHK）、『ホットスポット』（日本テレビ）、『御上先生』（TBSテレビ）、『夫の家庭を壊すまで』（テレビ東京）、『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ）、『ゴールデンカムイ―北海道刺青囚人争奪編』（WOWOW）が受賞した。
個人賞は主演男優賞『御上先生』の松坂桃李、主演女優賞『東京サラダボウル』の奈緒、助演男優賞『ホットスポット』の東京03・角田晃広、助演女優賞『海に眠るダイヤモンド』の杉咲花、脚本賞『御上先生』の詩森ろば氏、演出賞『海に眠るダイヤモンド』塚原あゆ子氏が受賞した。また、King Gnuが手掛けた「海に眠るダイヤモンド」の主題歌『ねっこ』が主題歌賞を獲得。そして、特別賞は2024年に亡くなった西田敏行さんに贈られた。（modelpress編集部）
◆奈緒、ドレスから美肩輝く
◆「東京ドラマアウォード2025」
