¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ10·î28Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î²¦µ£¡Ê¤ª¤¦¡¦¤¡Ë¶¦»ºÅÞÃæ±ûÀ¯¼£¶É°Ñ°÷¡¦³°¸òÉôÄ¹¤Ï28Æü¡¢ÆüËÜ¤ÎÌÐÌÚÉÒ½¼¿·³°Áê¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡²¦»á¤ÏÌÐÌÚ»á¤Î³°ÁêºÆÇ¤¤Ë½Ë°Õ¤òÉ½¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£ÃæÆüÎ¾¹ñ¤Ï¸ß¤¤¤Ë½ÅÍ×¤ÊÎÙ¹ñ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂÐÆüÀ¯ºö¤Ï°ì´ÓÀ¤È°ÂÄêÀ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤È¶¦¤Ë¡¢°ú¤Â³¤ÃæÆü´Ö¤Î»Í¤Ä¤ÎÀ¯¼£Ê¸½ñ¤Ç³ÎÎ©¤·¤¿¸¶Â§¤ÈÊý¸þ¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÀïÎ¬Åª¸ß·Ã´Ø·¸¤òÊñ³çÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢¿·»þÂå¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤¿·úÀßÅª¤Ç°ÂÄê¤·¤¿ÃæÆü´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡²¦»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤Î¿·Æâ³Õ¤¬È¯¤·¤¿´ö¤Ä¤«¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê¥·¥°¥Ê¥ë¤ËÎ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¸òÎ®¤ÏÃæÆü´Ø·¸¤ÎÈ¯Å¸¤Ë½ÅÍ×¤Ê°ÕµÁ¤ò»ý¤Ä¡£ÆüËÜ¤Î¿·Æâ³Õ¤¬ÂÐÃæ¸òÎ®¤Î¡ÖÂè°ìÊâ¡×¤òÃå¼Â¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¡¢¡ÖºÇ½é¤Î¥Ü¥¿¥ó¡×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³Ý¤±¤ë¤³¤È¤ò´õË¾¤¹¤ë¡£Îò»ËÌäÂê¤ÈÂæÏÑÌäÂê¤ÏÎ¾¹ñ´Ø·¸¤Î´ðÁÃ¤ÈÁÐÊý´Ö¤Î´ðËÜÅª¿®µÁ¤Ë´Ø¤ï¤ë¡£ÆüËÜ¤¬Ãæ¹ñ¤È¶¦¤Ë¡¢ÃæÆü´Ø·¸¤ÎÀ¯¼£Åª´ðÁÃ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼é¤ê¡¢Î¾¹ñ´Ø·¸¤òÀµ¤·¤¤Êý¸þ¤Ë±è¤Ã¤Æ°ú¤Â³¤²þÁ±¤·¡¢È¯Å¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òË¾¤à¡£
¡¡ÌÐÌÚ»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î¹ñºÝ¾ðÀª¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¡¢ÆüÃæÎ¾¹ñ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Âç¤¤Ê¹ñºÝÅªÀÕÇ¤¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤Î½ÅÍ×¤ÊÎÙ¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÏÆüÃæ´Ø·¸¤òÈó¾ï¤Ë½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î¥Ç¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÃÇÀä¤ò°Õ¿Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£ÁÐÊý¤¬³Æ¥ì¥Ù¥ë¤Î±ýÍè¤ò¶¯²½¤·¡¢¸ß·Ã¶¨ÎÏ¤ò¿¼¤á¡¢°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤òÅ¬ÀÚ¤Ë½èÍý¤·¡¢·úÀßÅª¤Ç°ÂÄê¤·¤¿ÀïÎ¬Åª¸ß·Ã´Ø·¸¤òÊñ³çÅª¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò´õË¾¤¹¤ë¡£
¡¡ÁÐÊý¤Ï2¹ñ´Ö´Ø·¸¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°Õ¸«¸ò´¹¤·¤¿¡£