¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼Èþµ»Ï¢È¯¡ª¥â¥¤¥Í¥í¤¬¡¢º£µÜ¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¹Ã»Ò±àµå¾ì¤ò¤¿¤áÂ©¤ËÊñ¤Þ¤»¤ë
¡¡¡þSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½ºå¿À¡Ê2025Ç¯10·î28Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤Èº£µÜ·òÂÀÆâÌî¼ê¡Ê34¡Ë¤ÎÏ¢Â³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥Ã¥Á¤ÇµçÃÏ¤òÈ´¤±½Ð¤·¤¿¡£
¡¡2¡½1¤Î6²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¡£¤Þ¤º¤Ï¥â¥¤¥Í¥í¤¬ÂåÂÇ¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¾®¥Õ¥é¥¤¤ËÂ¨È¿±þ¡£°ìÎÝ¥Õ¥¡¥¦¥ë¥¾¡¼¥ó¤Þ¤Ç¼«¤éÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¹¥Êä¤·¤¿¡£
¡¡2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤ÏºäËÜ¤ÎÂÇµå¤òÍ··â¡¦º£µÜ¤¬ÇØÁö¤·¤Ê¤¬¤é¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¡£¤³¤ì¤¾º£µÜ¤È¤¤¤¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¤Çºå¿À¤ÎÈ¿·â¤ò¡Ö0ÅÀ¡×¤ÇÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤È¹Ã»Ò±à¤Ï¤¿¤áÂ©¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£