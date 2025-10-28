全国的にも相次ぐクマの目撃情報や人的被害。こうした中、県は28日、クマが出没した際の対応についてマニュアルの改訂案を示しました。



飯田市上郷黒田の住宅敷地内を歩き回るクマ…。

長野市の善光寺周辺でも…。今、県内各地で相次ぐクマの目撃情報。28日、県庁で開かれた「ツキノワグマ対策のあり方協議会」。クマが出没した際の対応マニュアルの改訂案について意見が交わされました。このマニュアルは各市町村のクマ対策マニュアル作成の指針となるもので改訂は去年の3月以来です。今回の大きな変更点は…。





福澤 担当係長「緊急銃猟におきましては市町村が実施権者とされているものの、その判断には慎重かつ迅速さが求められています」９月の法改正でクマ対策は、自治体の判断で市街地での「緊急銃猟」が可能となりました。環境省が作成したマニュアルをベースに改訂案には緊急銃猟の際の「安全区域の設定と管理」や「夜間・悪天候時の対応」など県独自の内容が盛り込まれています。信州ツキノワグマ研究会 岸本良輔理事長「あまりにも騒ぎ立てると、パニック状態になったクマが、人の多い所に飛び込んだりすると非常に大きな事故につながりますのでこういう緊急銃猟の時の対応も、やっぱり冷静にして対応してもらいたいなというのは希望ですね」マニュアルの改訂案は10月中に県が最終決定し、それぞれの市町村に周知される予定です。