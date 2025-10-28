Æ¨ÁöÃæ¤Î½Æ·âÈÈ¤¬Âç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡Ä»þÂ®240km¤ÇÇúÁö¡¡½Æ¼è¤ê½Ð¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¼Ö¤È¾×ÆÍ¡¡ÃË¤Î¿ÈÊÁ³ÎÊÝ¡¡¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤òË½Áö¤¹¤ë1Âæ¤Î¥Ð¥¤¥¯¡£
¥Ð¥¤¥¯¤Ï170km¡¢200km¤È¤°¤ó¤°¤ó¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤éÁö¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï»þÂ®148¥Þ¥¤¥ë¡¢»þÂ®240kmÁêÅö¤ÎÂ®¤µ¤Ë¡£
¤Ê¤¼¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢·Ù»¡¤ò½±¤Ã¤¿½Æ·âÈÈ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Æ¨Áö¤òÂ³¤±¤ëÃË¡£
¤¹¤ë¤È¡¢·Ù»¡´±¤Î¥Ð¥¤¥¯¤¬ÈÈ¿Í¤ò¼ÍÄø·÷Æâ¤ËÂª¤¨¤Þ¤¹¡£
¼ê¤¬ÆÏ¤¤½¤¦¤Êµ÷Î¥¤Þ¤ÇÀÜ¶á¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈÈ¿Í¤Ï¤µ¤é¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤ÆÆÍ¤Êü¤·¤Þ¤¹¡£
ÃË¤¬¥Ï¥ó¥É¥ë¤«¤é¼ê¤òÎ¥¤·¡¢½Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ç¤·¤¿¡£
¼ÖÀþÊÑ¹¹¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¼«Æ°¼Ö¤È¾×ÆÍ¡£
¥Ð¥¤¥¯¤ÏÂçÇË¤·¡¢ÈÈ¿Í¤âÆ»Ï©¤ËÅê¤²½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡´±¤é¤Ï¡¢¤¹¤«¤µ¤ºÃË¤Î¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¡£
¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¸½¾ì¼þÊÕ¤Ë¤Ï¿ôkm¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£