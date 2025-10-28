エミリンも購入♪SNSで話題の“グルテンフリー”お菓子に「ハマってる」「サクサク食感が止まらない」の声

エミリンこと大松絵美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【５万円超え】プラザを貸し切って好きなだけ買い放題したら大爆買いしちゃったけど今日も楽しいから全然OK！』という動画をアップ。動画では、大松さんが、ライフスタイルストア『PLAZA（プラザ）』でお買い物を楽しむ様子を公開！この中で、“グルテンフリー”のお菓子を紹介してくれました！

撮影に同行していたスタッフさんから、“SNSでバズってたやつ”と手渡され、大松さんが「美味しそう」「これ買ってみたい」とコメントした商品がこちら。

◼︎グルテンフリーのクリスピーブラウニー

BrunoSnacks / クリスピーブラウニー

小麦粉の代わりにココナッツ粉を使用したグルテンフリーのお菓子。タピオカでん粉、ココナッツシュガー、ココナッツ油、ヒマラヤ岩塩、海塩、アーモンドとカシューナッツなど、100%自然素材で出来ているサクサク食感のクリスピーブラウニー♪

乳不使用、バター不使用、膨張剤不使用、香料・着色料・保存料不使用​なので、体に優しく、安心して食べることができますね。

◼︎いろんな味をまとめ買い！

大松さんは、夫もグルテンフリー生活をしていると話しつつ、コーヒーの苦みがアクセントの【モカ】、ミルクティーの香りがクセになる【タイティー】、オリジナルの【チョコレート】などさまざまな味をまとめ買い！

興味津々の様子でお買い上げされていました。

こちらは以前からSNSでも話題になっており、「最近ハマってる」「本当にグルテンフリーか？てぐらい美味しすぎる」「クッキーより軽くてサクサク食感が止まらない」といった、グルテンフリーでも食べ応えに大満足の反響が♪ ぜひチェックしてみてくださいね。

◼︎動画もチェック

動画内では、この商品以外にも大松さんがコスメや日用品を購入する様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。