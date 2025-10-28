こっそり階段を登っていたわんこと男の子。ママが降りておいでと言うと…？まるで本当の兄弟のような尊すぎる光景が反響を集めています。投稿は記事執筆時点で122万回再生を突破し「ふたりだけの秘密♡」「後ろから見守ってるね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：階段をこっそり登っていた小さな男の子と大型犬→『降りておいで』と伝えた結果…本当の兄弟のような行動】

こっそり階段を登ったふたり♡

TikTokアカウント「komugi_724」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの子犬「ころも」ちゃんと弟くんの微笑ましい日常の一コマ。

ある日のこと、少し目を離した隙に階段を登っていたというふたり。2階から『もう登れるんだよ！』と何だか得意気にママを見ていたといいます。とはいえ危ないのでママが『降りてきてよ～！』とふたりに声をかけたそう。

まず先陣を切ったのは弟くん。そろりそろりと手すりを持って階段を降り始めたといいます。ころもちゃんは『わたしも？』と戸惑っている様子。登れても降りるのは怖い…そんな心境なのかもしれません。

後ろから優しく見守ります

ママがころもちゃんにエールを送ると、それを真似たのか『こもも！こもも！』と励ます弟くん。『ころも』と言えないながらも一生懸命エールを送る姿は微笑ましい限り。

ころもちゃんは弟くんの後ろにぴったりくっついて慎重に階段を降り始めたといいます。まるで落ちないようにと弟くんにペースを合わせているような降り方だったとか。まだ子犬のころもちゃんですが、それでも弟くんは守るべき存在だと認識しているのかもしれませんね。

最後は弟くんがころもちゃんの背中をギュッと掴んで仲良く着地！信頼し合っているふたりの様子は種別を超えた本当の兄弟のよう…！ころもちゃんと弟くんのこれからの成長と関係性から目が離せませんね♡

この投稿にホッコリした人は多いようで「後ろから見守ってるの優しい」「相棒だね」「ふたりで何してたの？秘密かな？」などのコメントが寄せられています。

お兄ちゃんわんこにはべったり♡

こっそり階段を登って秘密を楽しむ相棒のようなころもちゃんと弟くんですが、ころもちゃんのお兄ちゃん「こむぎ」くんと弟くんの関係性はひと味違うようです。べったり甘えてくる弟くんをこむぎくんはいつも優しく受け入れているといいます。

この日も、寛ぐこむぎくんに体を目いっぱい使って甘える弟くん。ふたりのラブラブな様子はママも思わず『いいなぁ』と心の声が漏れてしまうほど。

優しいこむぎくんと相棒のようなころもちゃん…頼もしいお兄ちゃんお姉ちゃんがいる弟くんは、世界一幸せ者かもしれませんね。

TikTokアカウント「komugi_724」には、こむぎくんところもちゃん、そして弟くんの微笑ましい日常が投稿されていますよ。ぜひ癒されに覗いてみてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「komugi_724」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております