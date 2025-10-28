銀座コージーコーナーは、12月1日からプチケーキアソート「＜ディズニー＞クリスマスコレクション（8個入）」を全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に、生ケーキ取扱店はない）で販売する。

見ているだけで心躍る、ディズニーキャラクターをデザインしたクリスマス限定のプチケーキアソートが今年も12月1日から登場する。「ミッキー＆フレンズ」に加えて、「リロ＆スティッチ」の「スティッチ＆スクランプ」と「リロ」、「アナと雪の女王」の「エルサ＆アナ」と「オラフ」のかわいいケーキがクリスマスを彩る。ケーキの他にも、「ミッキーマウス」をもこもこしたさがら刺繍（さがら刺繍とは、糸をすくい上げながらチェーン状またはループ状に縫い上げることで、もこもこと立体的に柄を描く刺繍技法。ワッペンなどに用いられることが多い）でデザインしたポーチやツリー形BOXに、焼菓子を詰め合わせたプチギフトを用意した。ディズニーデザインのスイーツで笑顔あふれるクリスマスになるように。



「＜ディズニー＞クリスマスコレクション（8個入）」

「＜ディズニー＞クリスマスコレクション（8個入）」は、毎年人気のディズニーキャラクターのクリスマス限定・プチケーキアソート。「ミッキー＆フレンズ」に、「リロ＆スティッチ」の「スティッチ＆スクランプ」「リロ」、「アナと雪の女王」の「エルサ＆アナ」「オラフ」を、味わい豊かなプチケーキで表現した。テーブルを華やかに彩るケーキで、笑顔あふれるクリスマスを過ごしてほしいという。



「＜ディズニー＞もこもこポーチ（8個入）」

「＜ディズニー＞もこもこポーチ（8個入）」は、もこもこしたさがら刺繍の「ミッキーマウス」がかわいいチェック柄のポーチに、お花形のフルーリマドレーヌと、クッキーをアソートした。なお、原材料の一部にはちみつを使用しているので、一歳未満の乳児には食べさせないでほしいという。



「＜ディズニー＞クリスマスツリー（7個入）」

「＜ディズニー＞クリスマスツリー（7個入）」は、ツリー形ボックスに、サンタクロースに扮した「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」たちをデザインした。中にはミッキーアイコン柄クッキーを詰め合わせた。



「＜ディズニー＞7デイズアドベント（12個入）」

「＜ディズニー＞7デイズアドベント（12個入）」は、クリスマスまでの準備期間を楽しめる7日間の焼菓子ボックス。「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」、「リロ＆スティッチ」「くまのプーさん」に登場するキャラクターたちと数字の書かれた扉を開くと、マドレーヌやクッキー、焼きショコラが現れる。なお、原材料の一部にはちみつを使用しているので、一歳未満の乳児には食べさせないでほしいとのこと。



「＜ディズニー＞クリスマスギフト（32個入）」

「＜ディズニー＞クリスマスギフト（32個入）」は、クリスマスシーズンに雪遊びを楽しむ「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」をデザインしたボックスに、多彩な焼菓子をアソートした。しっとりふんわり焼き上げたマドレーヌに、チョコをそのまま焼き上げたような独特な食感の焼きショコラ、「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」デザインをプリントしたクッキーなどバラエティ豊かだという。ギフトはもちろん、多くの人が集まる機会にもオススメだとか。なお、原材料の一部にはちみつを使用しているので、一歳未満の乳児には食べさせないでほしいという。

［小売価格］

＜ディズニー＞クリスマスコレクション（8個入）：3200円

＜ディズニー＞もこもこポーチ（8個入）：1870円

＜ディズニー＞クリスマスツリー（7個入）：669円

＜ディズニー＞7デイズアドベント（12個入）：1728円

＜ディズニー＞クリスマスギフト（32個入）：3240円

（すべて税込）

［発売日］12月1日（月）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.jp