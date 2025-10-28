ネスレ日本は、“サンタ型キットカット”「キットカット ホリデイサンタ」の販売を、11月4日からシーズン限定で開始する。今年は、プレゼント交換やパーティーシーンにおすすめの“ツリーボックス”や“パーティーボックス”タイプなど新アイテム3種が登場する。

ネスレ日本が2022年以降、クリスマスシーズンに販売している“サンタ型キットカット”「キットカット ホリデイサンタ」は、従来の「キットカット」製品とは形状が異なるユニークな見た目や華やかなパッケージが、家族や友人とのシェアやカジュアルギフトシーンにぴったりと好評を得ている。

時間もコストもかけすぎずに、手軽に自宅や職場でクリスマスを楽しむ方が増えている昨今の状況を踏まえて、今年は、“サクッ”と簡単ホリデイ気分をテーマに、プレゼント交換やパーティーシーンなど様々なクリスマスシーンに対応する商品の販売を11月4日からシーズン限定で開始する。

自分用やバラまきシーンにぴったりな“小袋”タイプと、家族や友人、職場の同僚にシェアするシーンに人気の“大袋”タイプといった毎年の定番ラインアップに加えて、プレゼント交換シーンにおすすめの“ツリーボックス”タイプ、クリスマスツリーの飾り付けオーナメントにも活用できる“ハート オーナメント缶”タイプが新たに登場する。さらに、自宅でのパーティーシーンの持ち寄りアイテムとしておすすめの35個入り“パーティーボックス”タイプも加わる。

各製品の個包装正面には“Xmas！”、“Thx！”、“For U”など6種類のメッセージがデザインされている。また、裏面には、手書きメッセージ欄もあり、ちょっとした気持ちをカジュアルに伝えることができる。その他、クリスマスケーキに“サンタ型キットカット”を飾ったり、手作りお菓子やデザートのデコレーション素材として活用するなど、可愛さと手軽さを兼ね備えた“サクッ”と可愛いクリスマスを提案していく。

［小売価格］

キットカット ホリデイサンタ：540円

キットカット ホリデイサンタ シェアバッグ：1080円

キットカット ホリデイサンタ ツリーボックス：1080円

キットカット ホリデイサンタ ハートオーナメント缶：1080円

キットカット ホリデイサンタ パーティーボックス：3000円

（すべて税込）

［発売日］11月4日（火）

ネスレ日本＝https://www.nestle.co.jp