Î¦¾å¶¥µ»¾ì¶á¤¯¤Ç¥¯¥Þ½ÐË×¡¡Æ»Ï©¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¥¯¥Þ¤ò¼Ö¤ÇÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬ÌÜ·â¡¡ÀÐÀî¡¦²Ã²ì»Ô
28ÆüÍ¼Êý¡¢²Ã²ì»ÔÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤Î¶á¤¯¤Ç¥¯¥Þ¤¬Æ»Ï©¤ò²£ÀÚ¤ë¤Î¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¸«¤Ä¤±¡¢·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Ã²ì»Ô¤Ê¤É¤¬¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¯¥Þ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£28Æü¸á¸å6»þÈ¾Á°¡¢²Ã²ì»Ô»³ÅÄÄ®¤Ë¤¢¤ë²Ã²ì»ÔÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¶á¤¯¤Î»ÔÆ»¤Ç¡¢¼Ö¤ÇÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿ÃËÀ¤«¤é¡ÖÆ»Ï©¤ò±¦¤«¤éº¸¤Ë²£ÃÇ¤¹¤ë¥¯¥Þ¤òÌÜ·â¤·¤¿¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¯¥Þ¤ÏÂÎÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤ÎÀ®½Ã¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
·Ù»¡¤¬ÉÕ¶á¤ò¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í¥¯¥Þ¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤Ï²Ã²ì²¹Àô±Ø¤«¤éËÌÀ¾¤ËÌó1¡¦6¥¥í¤Î½»Âð³¹¶á¤¯¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢¶á¤¯¤Ë¤Ï»Ô¤ÎÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤äÃæ±û¸ø±à¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£